Amerikanci primijetili detalj koji je svima promakao: Jesu li ovime otkrili brutalnu laž Kremlja?

Ruska vojska u srijedu je ponovno optužila Ukrajinu da je dronovima napala rezidenciju predsjednika Vladimira Putina, objavivši videosnimku navodno oborene letjelice.

Kijev je optužbe odbacio kao neistinite, a šefica europske diplomacije ocijenila ih je kao "namjerno odvraćanje pažnje".

Rusko ministarstvo obrane objavilo je videosnimku koja prikazuje vojnika prikrivenog lica u blizini ostataka drona, tvrdeći da je ta letjelica nosila šest kilograma eksploziva.

Ukrajina odmah zanijekala

Moskva je optužila Kijev da je u noći na ponedjeljak s 91 dronom napao Putinovu rezidenciju u Valdaju, između Moskve i Sankt Peterburga.

Ukrajina je optužbe odmah zanijekala, naglasivši da za takav napad ne postoje nikakvi dokazi.

Također je poručila da Moskva tim tvrdnjama pokušava opravdati blokadu pregovora o okončanju sukoba.

"Rusija želi sabotirati mirovne napore"

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas optužila je u srijedu Rusiju da tim "neutemeljenim" optužbama želi sabotirati mirovne napore.

"Tvrdnja Rusije da je Ukrajina nedavno napala ključne vladine lokacije u Rusiji namjerno je odvraćanje pažnje. Moskva ima za cilj spriječiti stvarni napredak Ukrajine i njezinih zapadnih partnera prema miru", ocijenila je na platformi X.

Nitko ne bi trebao prihvatiti neutemeljene tvrdnje agresora koji je od početka rata neselektivno ciljao ukrajinsku infrastrukturu i civile, istaknula je u objavi.

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025

Karta putanje i svjedočanstvo

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je u utorak da će taj napad za posljedicu imati "zaoštravanje ruskog pregovaračkog stava".

Ruski general zadužen za protuzračnu obranu, Aleksandar Romanenkov, rekao je da je taj "teroristički napad" na Putinovu rezidenciju bio "pažljivo planiran", prema ruskom priopćenju objavljenom u srijedu.

Ruska vojska objavila je i kartu s putanjom letjelica lansiranih u tom navodnom napadu te svjedočanstvo čovjeka za kojeg tvrdi da je stanovnik sela smještenog u blizini Putinove rezidencije.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Sumnja se istinitost napada

Američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji prati rat između Rusije i Ukrajine, sumnja u istinitost tog napada.

U utorak je objavio da nije vidio amaterske snimke niti snimke ruskih medija koje se obično objavljuju nakon ukrajinskih napada duboko u ruskom teritoriju.

Odgovarajući na ruska bombardiranja, Kijev redovito izvodi napade dronovima na ruski teritorij, ponekad jako daleko od svojih granica. Te napade obično potvrde na mjestu događaja mjesni mediji ili budu potvrđeni na Telegramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina