Zelenski poriče napad na Putinovu rezidenciju: 'Ne vjerujem mu i on ne želi uspjeh Ukrajini'

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je optužbe Rusije da je Ukrajina izvela napad dronovima na jednu od rezidencija predsjednika Vladimira Putina te je optužio Moskvu da pokušava sabotirati mirovne pregovore, piše BBC.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tvrdio je da je Kijev tijekom noći izveo napad koristeći 91 dalekometni bespilotni zrakoplov (UAV) na Putinovu državnu rezidenciju u sjeverozapadnoj ruskoj Novgorodskoj regiji.

Rusija je priopćila da će sada preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima. Još nije jasno gdje se Putin nalazio u vrijeme navodnog napada.

Zelenski prozvao Rusiju

Zelenski je tu tvrdnju nazvao "tipičnom ruskom laži", namijenjenom da Kremlju posluži kao izgovor za nastavak napada na Ukrajinu.

Dodao je da je Rusija ranije ciljala vladine zgrade u Kijevu.

"Ključno je da svijet sada ne ostane nijem. Ne smijemo dopustiti da Rusija potkopava napore na postizanju trajnog mira", poručio je Zelenski putem platforme X.

'91 dron lansiran prema Putinovoj rezidenciji'

U priopćenju na Telegramu u ponedjeljak, Lavrov je rekao da su svi od 91 drona, za koje tvrdi da su lansirani prema Putinovoj rezidenciji, presretnuti i uništeni od strane ruskih sustava protuzračne obrane. Dodao je da nema izvještaja o žrtvama ili šteti prouzrokovanoj napadom.

"S obzirom na konačnu degeneraciju kriminalnog kijevskog režima, koji je prešao na politiku državnog terorizma, pregovarački položaj Rusije bit će revidiran", izjavio je Lavrov, ali je dodao da Rusija ne namjerava izaći iz pregovaračkog procesa sa SAD-om, prenosi ruska novinska agencija Tass.

Ova tvrdnja Moskve dolazi nakon razgovora između SAD-a i Ukrajine u Floridi u nedjelju, gdje su predsjednici Trump i Zelenski raspravljali o revidiranom mirovnom planu za završetak rata.

Zelenski ne vjeruje Putinu

Nakon sastanka, Zelenski je u ponedjeljak za Fox News izjavio da postoji "mogućnost završetka ovog rata" u 2026. godini, ali je dodao da Ukrajina ne može pobijediti bez američke potpore.

"Moje dojmove o sankcijama i ekonomskim mjerama predsjednika Trumpa pokazuju da je spreman poduzeti vrlo snažne korake. U ovoj situaciji Sjedinjene Države mogu ubrzati put prema miru", rekao je Zelenski.

"Ne vjerujem Putinu i on ne želi uspjeh Ukrajini“, nadodao je ukrajinski predsjednik za Fox News, tvrdeći da nema znakova da Putin želi mir. Zelenski je također naveo da su SAD Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva na 15 godina, a Trump je rekao da je sporazum po tom pitanju "gotovo 95 posto gotov".

Sve nakon sastanka SAD-a s Ukrajinom

Predsjednik Ukrajine opisao je teritorijalna pitanja i ruski okupirani nuklearni kompleks Zaporižje kao posljednja neriješena pitanja, dok za budućnost spornog Donbasa, kojeg Rusija želi u potpunosti kontrolirati, još nema značajnog napretka. Moskva trenutačno kontrolira oko 75 posto regije Donjeck i oko 99 posto susjednog Luhanska.

Bijela kuća priopćila je u ponedjeljak da je predsjednik Trump "zaključio pozitivan razgovor" s Putinom nakon sastanka SAD-a i Ukrajine.

Yuri Ushakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku, rekao je novinarima da je Putin tijekom telefonskog razgovora istaknuo da se navodni napad na njegovu rezidenciju dogodio "gotovo odmah nakon što su SAD smatrale da je runda pregovora bila uspješna".

Korak nazad u američkim pregovorima s Ukrajinom

"Američki predsjednik bio je šokiran ovom informacijom, bio je ljut i rekao da ne može vjerovati takvim ludim postupcima. Naglašeno je da će to zasigurno utjecati na pristup SAD-a radu sa Zelenskim", nadodaje Ushakov.

Na kasnijoj konferenciji za novinare, Trump je u početku rekao da nije znao za navodni incident, ali je kasnije izjavio da ga je o tome obavijestio Putin i da je "vrlo ljut".

Na pitanje je li SAD vidio dokaze koji podupiru rusku tvrdnju, odgovorio je: "Pa, saznat ćemo. Kažete da se napad možda nije dogodio, to je također moguće, pretpostavljam. Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da se dogodio".

