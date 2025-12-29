Lavrov tvrdi, Ukrajinci su napali Putinovu rezidenciju: 'Prelaze na politiku državnog terorizma'
Lavrov je istaknuo da Moskva ne namjerava odustati od sudjelovanja u pregovaračkom procesu vezanom uz mirovni plan
Ukrajina je tijekom noći dronovima napala državnu rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a prenijela novinska agencija Tass.
Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi se u obzir uzeo "konačni prijelaz kijevskog režima na politiku državnog terorizma".
Također je izjavio da su ciljevi i vrijeme ruske odmazde već određeni, no istaknuo je da Moskva ne namjerava odustati od sudjelovanja u pregovaračkom procesu vezanom uz mirovni plan.
Lavrov je potvrdio da zasad nema informacija o žrtvama ni o materijalnoj šteti nastaloj u navodnom napadu na Putinovu rezidenciju. Ukrajina još uvijek nije komentirala tvrdnje ruskog šefa diplomacije.
