Tko je Maria J., 25-godišnja Španjolka koja je stigla po ljubav u ‘Gospodina Savršenog’?

Peta sezona popularnog reality showa ‘Gospodin Savršeni’ okupila je niz upečatljivih djevojaka, a među njima se posebno izdvojila Maria J. (25). U show je stigla iz Barcelone, donoseći sa sobom mediteranski temperament koji je odmah privukao pažnju. Na prvi pogled djelovala je suzdržano, no s vremenom je pokazala da iza tišine stoji snažna i emotivna žena.

Iz Barcelone u vilu: nježnost, hrabrost i komadić čokolade u torbici

Maria je izgradila život u Barceloni, gradu koji je odabrala slijedeći vlastiti osjećaj. Svoj karakter opisuje kao topao i iskren, a vjeruje da dobri ljudi to lako prepoznaju. Ističe da je ženstvena, nježna i romantična, ali i zabavna osoba na koju se drugi mogu osloniti. Cijeni mir i vrijeme za sebe, no jednako tako voli biti podrška ljudima do kojih joj je stalo. Tijekom boravka u showu otkrila je i jednu simpatičnu naviku. Priznala je da osjeća blagu tjeskobu ako u torbici nema barem komadić čokolade, mali ritual koji joj donosi osjećaj sigurnosti.

Prekinute zaruke kao životna lekcija

U petoj sezoni ljubav traže Karlo Godec i Petar Rašić, a Maria je već na početku pokazala da nema namjeru skrivati svoju prošlost. Tijekom spoja s Petrom, nakon sportskog izazova, otvoreno je progovorila o burnoj vezi koja je završila prekinutim zarukama. To iskustvo, kako je priznala, oblikovalo ju je i naučilo što više ne želi tolerirati. Danas posebno cijeni iskrenost i jasno ističe da ne želi partnera koji je sklon ljubomori. Upravo su to granice koje je postavila nakon teškog razdoblja. Od početne suzdržanosti na brzim spojevima na Kreti do iskrenih i emotivnih razgovora, Maria je pokazala da je spremna ponovno riskirati i dati priliku ljubavi, ali pod svojim uvjetima.

