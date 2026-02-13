Muškarac prijetio Plenkoviću, evo kakvu je kaznu dobio: 'Ubit ću noćas tebe i Thompsona'

Muškarac (40) iz Međimurja kažnjen je s 420 sati društvenog rada zbog prijetnji koje je na društvenoj mreži Facebook u travnju 2024. godine uputio premijeru Andreju Plenkoviću, javlja u petak portal eMeđimurje.

Nepravomoćna presuda, koju je donio Općinski sud u Čakovcu, javno je objavljena 27. siječnja ove godine.

U njoj je optuženik proglašen krivim i osuđen na sedam mjeseci zatvora, no ta kazna je zamijenjena radom za opće dobro u trajanju od 420 sati.

Evo što je pisalo u poruci

Sud je utvrdio da je 40-godišnjak 27. travnja pretprošle godine na Facebooku objavio status u kojem je "izrekao ozbiljnu prijetnju smrću premijeru". Prema presudi, optuženik je ostvario sva obilježja kaznenog djela prijetnje službenoj osobi u vezi s obavljanjem javne dužnosti, sukladno članku 139. Kaznenog zakona.

Osim Plenkovića, u svojoj objavi također je spominjao HDZ i pjevača Marka Perkovića Thompsona. "Mrzim Hrvatsku i tomsona i HDZ Plenkoviću je*em ti mater ustašku ubiću te noćas tebe i HDZ i tompson", doslovno je pisalo u objavi.

Međimurac je priznao kazneno djelo i istaknuo da je status napisao pod utjecajem alkohola i u neprimjerenom društvu. Zbog svojih riječi izrazio je žaljenje i kajanje te dodao da nikad nije imao osobni kontakt s premijerom.

Kazna zamijenjena radom za opće dobro

U optužnici se predlagalo osam mjeseci zatvora, no sud je izrekao kaznu od sedam mjeseci, koja je potom zamijenjena radom za opće dobro i to tako da se jedan dan zatvora zamijeni s dva sata rada, čime se dolazi do brojke od 420 sati.

Isto tako, u kaznu je uračunat i period od 28. travnja do 4. lipnja 2024. godine koji je 40-godišnjak proveo u istražnom zatvoru. Međutim, Sud je naglasio da će se, ako se osuđenik u roku od osam dana ne javi nadležnom probacijskom tijelu ili odbije dati pristanak, o tome obavijestiti sudac izvršenja. Također, ako rad za opće dobro ne bude izvršen u cijelosti ili djelomično njegovom krivnjom, sud može odrediti izvršenje zatvorske kazne.

Kao olakotne okolnosti sud je uzeo priznanje djela, činjenicu da ranije nije bio osuđivan niti imao kaznenu prošlost te izraženo kajanje. Presudom je također određeno da mu se vrati privremeno oduzeti mobitel, a optuženik mora podmiriti troškove kaznenog postupka u paušalnom iznosu od 50 eura u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Slučaj tokar

Podsjetimo, RTL Danas intenzivno je pratio i još jedan slučaj prijetnji Plenkoviću, u kojem je osumnjičen 40-godišnji tokar koji je također premijeru prijetio na društvenim mrežama.

"Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu. Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđujućom organizacijom HDZ", pisao je tokar između ostalog na službenom profilu Vlade, a općinska državna odvjetnica u Zlataru navela je da su te riječi kod imenovane osobe izazvale osjećaj straha i uznemirenosti.

Tokar je proveo 60 dana u istražnom zatvoru, a u studenom prošle godine na sudu se susreo oči u oči s Plenkovićem i tada je na sve optužbe odgovorio da se ne osjeća krivim.

Isto tako, u siječnju smo doznali da je optužnica promijenjena te da se u njoj više na tvrdi da se premijer boji svoj život i sigurnost, nego su optuženikove riječi bile "podobne da kod njega izazovu strah". Na Sudu je predložena djelomična uvjetna kazna od godinu i šest mjeseci, s time da se predlaže da sedam mjeseci bude bezuvjetna kazna zatvora.

"Izmjena optužnice je povoljnija za optužbu, odnosno za Vladu. Ona je značajna u smislu da više optužba ne treba dokazivati da je štićena osoba, premijer Andrej Plenković, doista osjetio strah za svoj život i sigurnost. S ovom izmjenom je dovoljno da optužba dokaže da su te riječi bile podobne da kod njega izazovu uznemirenost i osjećaj straha za život i sigurnost. Mi suprotno tome smatramo da te riječi nisu podobne niti da ustraše premijera Plenkovića, a niti su bile one napisane da se njega osobno ustraši ili uznemiri, nisu upućivane njemu osobno, već su upućivane na Facebook stranicu na kojoj se objavljuje rad Vlade. To je kritika Vladi", poručila je optuženikova odvjetnica Lidija Horvat.

