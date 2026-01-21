Promijenjena optužnica u slučaju tokara koji je prijetio Plenkoviću: Imamo detalje

Na sudu u Zlataru nastavilo se suđenje tokaru (40) koji je prijetio premijeru Andreju Plenkoviću na društvenim mrežama.

Tokar (40), bez imovine, djece i neoženjen, završio je u istražnom zatvoru i s ekspresnom optužnicom zbog četiri uvredljiva komentara koje je napisao na Facebook stranici Vlade.

Podsjetimo, muškarac je već proveo 60 dana u pritvoru, a tog 7. studenog prošle godine se i prvi put susreo s premijerom na Sudu u Zlataru.

"Ovo je jedan od slučaja kada određeni ljudi počine kazneno djelo prijetnje i na temelju toga se postupa po službenoj dužnosti. U okviru tog postupka je nužno da i ja kao štićenik dam iskaz", rekao je tada Plenković za RTL Danas koji je bio jedini u sudnici.

Promijenjena optužnica

Danas se nastavilo suđenje. Kako je potvrđeno, optužnica je promijenjena i sada se više ne tvrdi da se Andrej Plenković osobno boji za svoj život i sigurnost, nego su optuženikove riječi bile "podobne da kod njega izazovu strah".

Na Sudu je predložena djelomična uvjetna kazna od godinu i šest mjeseci, s time da se predlaže da sedam mjeseci bude bezuvjetna kazna zatvora.

"Izmjena optužnice je povoljnija za optužbu, odnosno za Vladu. Ona je značajna u smislu da više optužba ne treba dokazivati da je štićena osoba, premijer Andrej Plenković, doista osjetio strah za svoj život i sigurnost. S ovom izmjenom je dovoljno da optužba dokaže da su te riječi bile podobne da kod njega izazovu uznemirenost i osjećaj straha za život i sigurnost. Mi suprotno tome smatramo da te riječi nisu podobne niti da ustraše premijera Plenkovića, a niti su bile one napisane da se njega osobno ustraši ili uznemiri, nisu upućivane njemu osobno, već su upućivane na Facebook stranicu na kojoj se objavljuje rad Vlade. To je kritika Vladi", poručuje optuženikova odvjetnica Lidija Horvat.

Odvjetnica: 'Smatram to zastrašujućim u 2026. godini'

Horvat je dodala da se njen klijent osjeća već iscrpljeno od svega ovoga.

"On nije očekivao da će ovo toliko trajati. Za početak nije očekivao da će biti uhićen, pa je bio dva mjeseca u istražnom zatvoru, a ovaj postupak se vodi već preko godinu dana. Ono što me jako začudilo je što je tužiteljstvo nakon svega ostalo kod drakonskog prijedloga sankcije, da se njemu izrekne bezuvjetna kazna u trajanju od sedam mjeseci zatvora za djelo koje spada pod verbalni delikt i to smatram zastrašujućim u 2026. godini."