Premijer na sudu u Zlataru zbog prijetnji: Pogledajte što je sve rekao u sudnici

POKAZALO ISTRAŽIVANJE /
Majke u Hrvatskoj pucaju pod teretom dana koji traje prekratko: 'Odmorim kad tijelo kaže dosta'
Kao što je RTL Danas prvi objavio, premijer Andrej Plenković jutros je na sudu u Zlataru svjedočio na suđenju tokaru Dariju Iviću (39) kojeg se tereti za četiri komentara protiv premijera koja su mu, kako je pisalo u obrazloženju, izazvala strah. Ivić je prijavljen zbog prijetnji prema službenoj osobi.
Ne događa se često da premijer ide svjedočiti na sud, a naša je kamera jedina snimila njegov dolazak, a nakon toga našoj je reporterki Ivani Ivandi Rožić dao i izjavu.
Kako je sve izgledalo u sudnici i što je sve rekao pogledajte u videu