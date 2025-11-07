FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SE ŽELJELU SLIKATI S NJIM /

Premijer na sudu u Zlataru zbog prijetnji: Pogledajte što je sve rekao u sudnici

Kao što je RTL Danas prvi objavio, premijer Andrej Plenković jutros je na sudu u Zlataru svjedočio na suđenju tokaru Dariju Iviću (39) kojeg se tereti za četiri komentara protiv premijera koja su mu, kako je pisalo u obrazloženju, izazvala strah. Ivić je prijavljen zbog prijetnji prema službenoj osobi.

Ne događa se često da premijer ide svjedočiti na sud, a naša je kamera jedina snimila njegov dolazak, a nakon toga našoj je reporterki Ivani Ivandi Rožić dao i izjavu.

Kako je sve izgledalo u sudnici i što je sve rekao pogledajte u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.11.2025.
11:38
danas.hr
Andrej PlenkovićZlatarSvjedok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx