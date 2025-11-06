Do sad devet uhićenih zbog sramotnog napada u Splitu: nižu se reakcije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NASILJE IZ MRŽNJE /

Zbog sramotnog upada na Dane srpske kulture privedeno je ukupno devet osoba. Trojici ranije uhićenih određen je istražni zatvor.

Glasnogovornik splitskog Županijskog suda Neven Cambi rekao je da se sumnjiče za nasilničko ponašanje iz mržnje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Kriminalističko istraživanje nastavlja se.

"Tri osobe (rođ. 1971., 1966. i 1995.) su jučer uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, a šest osoba (rođ. 1997., 1966., 1986., 1982., 1997. i 2002.) je danas tijekom dana predano pritvorskom nadzorniku", objavila je splitsko-dalmatinska policija.