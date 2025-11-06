Hoće li 'Štuka' odgovarati za ubojstvo Nicoliera? 'To ovisi o srbijanskim vlastima'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAKO DALJE? /

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru održan je ispraćaj hrvatskog branitelja Francuza Jean-Michela Nicoliera. Pokopan je uz najviše vojne počasti.

Posebnu je pažnju izazvao dolazak pjevača Marka Perkovića Thompsona i nogometnog izbornika Zlatka Dalića.

Uživo iz Vukovara javila se reporterka RTL-a Danas koja je objasnila kako dalje i hoće li ubojica Žan Mišela Nikolijea odgovarati.

"To ovisi o srbijanskim vlastima jer nisu htjele surađivati s hrvatskim tužiteljstvom još 2018. koje je prikupilo dokaze i otvorilo istragu te utvrdilo da iza ubojstvo Nicoliera stoji Spasoje Petković 'Štuka' koji je u Srbiji", rekla je Brečić.

Više saznajte u prilogu.