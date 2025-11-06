Pala prva 'glava' zbog sramote u Splitu, Penava opleo po suradniku: 'Nije me iznenadilo'

Pala je i prva politička glava zbog užasa i sramote u Splitu kada je skupina od 50 do 100 ljudi u crnom u ponedjeljak navečer upala na kulturni događaj u sklopu dana srpske kulture i potjerala sudionike, među kojima su bila djeca.

Razriješen je dužnosti DP-ovac Marko Žaja s mjesta savjetnika ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Žaja je javno podržao muškarce koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture. Nije riječ o dužnosniku, već o savjetniku koji je za to primao 1200 eura mjesečno.

HDZ-ov ministar Glavina u priopćenju poručuje da najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje​", jasan je ministar Glavina.

Penava: 'Više se ne možemo ponašati kao da smo u oporbi'

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta također jer reagirao i rekao da se mora razlučiti ono što se misli osobno kao osobe s imenom i prezimenom u privatnom životu, od onoga što je kad je stranka u oporbi, a na drugi kada je u nekakvom sustavu gdje postoji određena hijerarhija. "Jednostavno tu iz konteksta izjava mene osobno kao predsjednika Domovinskog pokreta, zatim predstavnika Vlade, zatim resornog ministra ne možete očekivati da radite za taj resor, a budete u koliziji s nečim - jednostavno onda se ne kandidirate, ne idete u tom pravcu", rekao je Penava.

Nastavio je da je Marko njegov dugogodišnji prijatelj iz vremena kad su zajedno bili u HDZ-u i dodao: "Tako da razumijem sve kuteve i one privatne, osobne, splitske u ovom slučaj. Ali jednostavno kad smo se odlučili participirati u vlasti, više se ne možemo ponašati kao da smo u oporbi, pogotovo kad smo izrazili svoju ambiciju kojoj se udovoljilo - sudjelovati kao savjetnici, kao ministri, kao tajnici - onda moramo shvatiti da smo ušli u jedan sustav, izgubili jedan dio komocije ali s druge strane stekli sposobnost da možemo utjecati na stvari u ovoj državi. Najbolji primjer je Luka Šoškočanin - došli smo do tog da uklanjamo Šoškočaninu (mauzolej op.a) ali da moramo na nekim drugim stvarima ustuknuti, uzmaknuti."

Jednomjesečni istražni zatvor određen je za 59-godišnjaka, 54-godišnjaka i 30-godišnjaka zbog mogućnosti ponavljanja djela, ali i utjecaja na svjedoke.

Tijekom poslijepodneva policija izvijestila da je još šest osoba uhićeno, u dobi od 23 do 59 godina. Sumnjiče se za kaznena djela narušavanja slobode izražavanja nacionalnosti, ali i za nasilničko ponašanje iz mržnje, za što su zatvorske kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Jedan od odvjetnika osumnjičenika Vinko Ljubičić rekao je da smatraju ne samo da nije bilo osnove za istražni zatvor po nijednoj osnovi, nego izričito da ovdje nema kaznenog djela, jer radnja koja se stavlja na teret ne predstavlja kazneno djelo.

Drugi odvjetnik, Toni Marinković, kaže da je danas bilo ročište za određivanje istražnog zatvora za tri osumnjičenika, a koliko će ih biti još, ne zna.

Policija nije izlazila s detaljima; postoje još osobe koje su na obavijesnom razgovoru i na kriminalističkom istraživanju, ali ne zna se jesu li u statusu uhićenika.