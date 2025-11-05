Ministarstvo o DP-ovcu koji podržava huligane u Splitu: 'Osuđujemo sve, ali on ostaje savjetnik'

Marko Žaja, šef Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, posebni je savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine, za što prima 1200 eura mjesečno. Nakon što je njegova stranka javno podržala “hrabre mlade ljude” koji su nasilno prekinuli Dane srpske kulture u Splitu, mnogi su se pitali hoće li Žaja ostati na toj funkciji.

Iz Ministarstva poručuju, piše 24 sata, da “najoštrije osuđuju incident” i da se “takvi postupci protive vrijednostima hrvatskog društva”, no Žaja će zadržati svoju poziciju.

“On je savjetnik za sport, a ne za politička pitanja. Njegov osobni stav odražava isključivo njegovo mišljenje”, stoji u odgovoru Ministarstva.

Mjesto posebnog savjetnika ne traži natječaj i često se dodjeljuje po političkoj liniji. Žaja je tu funkciju dobio tek nakon što su HDZ i Domovinski pokret sklopili koaliciju, pa iako mu je resor sport, njegovo imenovanje ima očit politički karakter.

POGLEDAJTE VIDEO: Huligani u Splitu tjerali uplašenu djecu i umirovljenike: Je li to mikrolokalni incident ili ustašizacija?