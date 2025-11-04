Ovo je čovjek koji hvali napadače na Srbe: Savjetnik je ministra, a njegova firma čuvala je Bajagu

Incident koji se dogodio na Danima srpske kulture u Splitu izazvao je potencijalno najozbiljniji rascjep unutar vladajuće koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta. Slučaj je dobio novu dimenziju nakon što je otkriveno da je čelnik splitskog DP-a, koji otvoreno podržava napadače, ujedno i posebni savjetnik HDZ-ovog ministra, piše Nacional.

Premijer Andrej Plenković u utorak je oštro osudio incident, a njegov koalicijski partner i lider DP-a Ivan Penava to je učinio naknadno i znatno blaže, dok je splitski ogranak DP-a ne samo podržao napad, već i pružio podršku napadačima.

Savjetnik HDZ-ovog ministra

Marko Žaja, predsjednik splitskog ogranka DP-a dao je "punu podršku mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način prekinuli jučerašnji provokativni skup u Splitu". On je ujedno i posebni savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine, a za tu funkciju, kako je vidljivo iz dokumenata, prima mjesečnu naknadu u iznosu od 1200 eura.

"To je loše", rekao je Plenković za Žajino priopćenje. No, premijer nije rekao da je riječ o Žaji, a ključni detalj - da je riječ o posebnom savjetniku ministra u njegovoj Vladi - nije spomenuo. Plenković je prokomentirao da je ministar poljoprivrede David Vlajčić osudio incident.

Ispostavilo se kasnije da je Vlajčić istovremeno lajkao objavu Žajinog splitsko-dalmatinskog DP-a. Nakon što se informacija o tome proširila u javnosti, njegov lajk je misteriozno nestao.

Osiguravali Bajagin koncert

Prema pisanju Telegrama, Žaja je suvlasnik zaštitarske tvrtke Pit Bull, koja je ovog rujna osiguravala koncert Momčila Bajagića Bajage na Hvaru. Ironično je da je riječ o glazbeniku čije su nastupe tijekom ljeta desničari uspješno zabranili u Sisku i Solinu.

Međutim, Žaja je u razgovoru za Telegram rekao da se ne sjeća je li njegova tvrtka osiguravala Bajagin koncert.

Podsjetimo objavljen je i identitet jednog od muškaraca koji su istjerali djecu i starije iz prostorija u kojima se održavala priredba srpskog kulturnog društva. Radi se o Krešimiru Baturini, istaknutom pripadniku "starije Torcide". Više o tome čitajte OVDJE.

