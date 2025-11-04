Ovo je jedan od napadača iz Splita: Zbog nedoličnog ponašanja nije uspio postati policajac

Splitska policija i dalje traga za skupinom mladića koji su u ponedjeljak navečer ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape i uz sramotne povike istjerali članove KUD-a iz Novog Sada.

Za sada su uspješno identificirali trojicu počinitelja, a prema pisanju Nacionala, jedan od njih je Krešimir Baturina, zvani Kompy.

Riječ je o pripadniku tzv. starije Torcide, a prije 15-ak godina je bio predsjednik kluba navijača "Torcida-Sućidar".

Nisu ga primili u specijalnu policiju

Baturina je nekoć bio pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije. Nekoliko je mjeseci proveo u pričuvi, a nikada nije postao redoviti pripadnik zbog svog nedoličnog ponašanja. Danas je istaknuti član Torcide.

"Predstavlja se braniteljem, a bio je dolje u pričuvnom sastavu bio tri mjeseca i onda je maknut, nije nikad bio na terenima, nego ga se maknulo, jer tamo postoje provjere, to je bilo negdje od 9. do 12. mjeseca u pričuvnom sastavu”, rekao je izvor za Nacional.

'Načelnik policije i ministar trebaju dati otkaz'

“Za ovo bi ostavku trebali dati ne samo načelnik splitske policije, već i ministar unutarnjih poslova – kao što je u Sloveniji dvoje ministara nakon ubojstva... bez sekunde razmišljanja. Tako se to radi u demokratskim državama”, ispričao je izvor za Nacional.

