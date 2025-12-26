Sve se okrenulo! Baturina najveći dobitnik transfera koji sprema Real Madrid

Čini se da se bliži kraj epizode Nice Paza u Comu. Talentirani 21-godišnji Argentinac prerastao je talijanski klub i sve je izglednije da će karijeru nastaviti na višoj razini.

Najizglednija destinacija je njegov bivši klub Real Madrid. Kraljevski klub prodao ga je Comu prije godinu i pol za šest milijuna eura, ali je u ugovor ugradio klauzulu prvokupa prema kojoj ga može vratiti za devet milijuna. Kako piše španjolski As, Real je odlučio aktivirati tu opciju već ovog lipnja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Time bi se otvorio prostor i za hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu, kojem je Paz bio najveća konkurencija u momčadi. Trener Cesc Fàbregas nakratko je pokušao igrati s obojicom, no brzo je odustao.

Za Real je to još jedan poslovni pogodak, iako ga žele i europski velikani, a Transfermarkt ga procjenjuje na čak 65 milijuna eura, Madriđani će ga vratiti za višestruko manji iznos.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju