FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Dobre vijesti za Dalića /

Sve se okrenulo! Baturina najveći dobitnik transfera koji sprema Real Madrid

Sve se okrenulo! Baturina najveći dobitnik transfera koji sprema Real Madrid
×
Foto: Profimedia

Transfermarkt ga procjenjuje na čak 65 milijuna eura, Madriđani će ga vratiti za višestruko manji iznos

26.12.2025.
8:35
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čini se da se bliži kraj epizode Nice Paza u Comu. Talentirani 21-godišnji Argentinac prerastao je talijanski klub i sve je izglednije da će karijeru nastaviti na višoj razini.

Najizglednija destinacija je njegov bivši klub Real Madrid. Kraljevski klub prodao ga je Comu prije godinu i pol za šest milijuna eura, ali je u ugovor ugradio klauzulu prvokupa prema kojoj ga može vratiti za devet milijuna. Kako piše španjolski As, Real je odlučio aktivirati tu opciju već ovog lipnja.

Time bi se otvorio prostor i za hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu, kojem je Paz bio najveća konkurencija u momčadi. Trener Cesc Fàbregas nakratko je pokušao igrati s obojicom, no brzo je odustao.

Za Real je to još jedan poslovni pogodak, iako ga žele i europski velikani, a Transfermarkt ga procjenjuje na čak 65 milijuna eura, Madriđani će ga vratiti za višestruko manji iznos.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju

Martin BaturinaComoReal Madird
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Dobre vijesti za Dalića /
Sve se okrenulo! Baturina najveći dobitnik transfera koji sprema Real Madrid