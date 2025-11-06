Marko Žaja više nije savjetnik ministra, reagirao Ivan Penava

ODJECI SRAMOTE U SPLITU /

Pala je i prva politička glava zbog užasa i sramote u Splitu kada je skupina od 50 do 100 ljudi u crnom u ponedjeljak navečer upala na kulturni događaj u sklopu dana srpske kulture i potjerala sudionike, među kojima su bila djeca.

Razriješen je dužnosti DP-ovac Marko Žaja s mjesta savjetnika ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Žaja je javno podržao muškarce koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture. Nije riječ o dužnosniku, već o savjetniku koji je za to primao 1200 eura mjesečno.

HDZ-ov ministar Glavina u priopćenju poručuje da najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Reakciju Ivana Penave, čelnika DP-a pogledajte u videu