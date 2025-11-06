FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODJECI SRAMOTE U SPLITU /

Marko Žaja više nije savjetnik ministra, reagirao Ivan Penava

Pala je i prva politička glava zbog užasa i sramote u Splitu kada je skupina od 50 do 100 ljudi u crnom u ponedjeljak navečer upala na kulturni događaj u sklopu dana srpske kulture i potjerala sudionike, među kojima su bila djeca. 

Razriješen je dužnosti DP-ovac Marko Žaja s mjesta savjetnika ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Žaja je javno podržao muškarce koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture. Nije riječ o dužnosniku, već o savjetniku koji je za to primao 1200 eura mjesečno.

HDZ-ov ministar Glavina u priopćenju poručuje da najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Reakciju Ivana Penave, čelnika DP-a pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.11.2025.
17:19
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx