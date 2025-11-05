FREEMAIL
OD 1 POSTO DO TRIJUMFA /

Aktivist, reper i imigrant: Bajkoviti uspon novog gradonačelnika koji je šokirao Ameriku

Srp i čekić u rukama, zvijezde petokrake na nebu i aluzije na Marxa, to je današnja naslovnica New York Posta: jer novi gradonačelnik New Yorka je Zohran Mamdani. Čovjek kojeg Trump nazova komunistom, izbore je dobio na obećanjima da će zamrznuti cijene rente stanova i omogućiti besplatni javni prijevoz. A pobjedu može zahvaliti viralnim videima na društvenim mrežama, u kojima nema čega nema: od kupanja u ledenoj rijeci do razgovora s prodavačima falafela. I tako je New York prvi put u povijesti dobio gradonačelnika muslimana. Cijelu priču pogledajte u prilogu Petra Panjkote

5.11.2025.
22:48
RTL Direkt
