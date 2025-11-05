Vlasnik tvrtke misli da je ovo uzrok buktinje u Svetoj Nedelji: 'Gotovo sam siguran'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠTETA JE KATASTROFALNA

Iako je požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji lokaliziran i stavljen pod nadzor, vatrogasci i dalje imaju posla. Javljaju se povremeni požari i sanira se zgarište.

Šteta je ogromna. 'Ovako okvirno, rekao bih da je oko osam milijuna eura. Naravno da je vlasnik utučen i mogu se solidarizirati s njime', govori gradonačelnik Dario Zurovec.

Vlasnik o uzroku požara

Vlasnik nije imao snage za pred kameru, no za RTL Danas kazao je kako je 'gotovo siguran da je uzrok požara kvar na instalaciji jer su radnici vidjeli da je nešto zaiskrilo'.

Sada mu je prioritet pobrinuti se za stotinu zaposlenika. Ne očekuje odštetu od osiguranja, ali navodi kako su mu pomoć ponudili poslovni partneri.

