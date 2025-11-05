Za savjet pitao AI pa satima lutao po Sljemenu. Spasio ga HGSS: 'Naveo ga je da ide niz potok'

ODVEO GA KRIVIM SMJEROM /

Na Sljemenu se odvila neobična avantura koja je, srećom, završila sretno. Jedan planinar je za pomoć pri pronalasku puta tražio savjet umjetne inteligencije. I pogriješio. Na kraju je po njega došao HGSS i spasio ga.

Kako je za RTL Danas u razgovoru s našom reporterkom ispričala volonterka HGSS stanice Zagreb Dora Tuksar, planinar je krenuo s Horvatovih 500 stuba u kasnim poslijepodnevnim satima, a dolaskom do dna poželio se vratiti natrag u Zagreb.

“Nije imao dobre orijentire, odnosno nije se pripremio kuda će ići. Nije imao GPS te kartu i nije poznavao područje, pa je nekako u tom hiru adrenalina odlučio konzultirati umjetnu inteligenciju", rekla je Tuksar.

AI mu je “savjetovao” da krene prvom stazom koju vidi – no to ga je odvelo na potpuno pogrešnu stranu planine.

“Umjetna inteligencija mu je rekla da će tom stazom doći do Šestina, koje su na južnoj padini Medvednice, a on je zapravo bio na sjevernoj. Kad je izgubio orijentir, ponovno ju je konzultirao – tada mu je rekla da slijedi korito potoka i tako siđe u civilizaciju”, ispričala je Tuksar.

No, potok nije vodio nikamo. Umjesto povratka u grad, planinar se našao usred šume, okružen preprekama i bez orijentacije. Tek tada je odlučio pozvati pomoć.

"Kada je shvatio da taj potok nikamo ne vodi da su tu još i druge prepreke i da umjetna inteligencija nije uzela u obzir konfiguraciju terena, odlučio je ipak pozvati pomoć Centar 112 koji nam je dao točnu lokaciju gdje se on nalazi, tako da smo mi njega locirali u ovom koritu potoka”, dodala je volonterka.

Planinar je s vrha Sljemena krenuo oko 15 sati, a pomoć je pozvao oko 22 sata, nakon više sati lutanja po šumi.

“ S obzirom da je i signalna pokrivenost Medvednice jako dobra i tu nema nikakvih prepreka, zapravo bi najpametnije u bilo kakvom slučaju gubitka bilo nazvati 112 dok nam je još baterija na mobitelu dovoljno puna da se možemo međusobno koordinirati i mi ćemo doći u brzom roku”, poručila je Tuksar.