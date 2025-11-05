FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROGNOZA DORIANA RIBARIĆA /

Do vikenda mirno i stabilno, ali onda oblaci i kiša

Ostaje nam stabilno do vikenda, pod utjecajem anticiklone, tj. polja povišenog tlaka. No, u takvim mirnim prilikama nije uvijek i sasvim vedro u ovo doba godine, jer vlažniji zrak bude „zarobljen“ u nižim slojevima atmosfere tik uz površinu, prvenstveno u nizinama i kotlinama gdje nema provjetravanja. Pritom će, kako to i obično biva u stabilnim jesenskim ili zimskim prilikama, kvaliteta zraka koji udišemo biti lošija. Cijelu prognozu Doriana Ribarića pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.11.2025.
6:04
RTL Danas
Vremenska PrognozaVrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx