Do vikenda mirno i stabilno, ali onda oblaci i kiša

PROGNOZA DORIANA RIBARIĆA /

Ostaje nam stabilno do vikenda, pod utjecajem anticiklone, tj. polja povišenog tlaka. No, u takvim mirnim prilikama nije uvijek i sasvim vedro u ovo doba godine, jer vlažniji zrak bude „zarobljen“ u nižim slojevima atmosfere tik uz površinu, prvenstveno u nizinama i kotlinama gdje nema provjetravanja. Pritom će, kako to i obično biva u stabilnim jesenskim ili zimskim prilikama, kvaliteta zraka koji udišemo biti lošija. Cijelu prognozu Doriana Ribarića pogledajte u videu