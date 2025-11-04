Huligani u Splitu tjerali uplašenu djecu i umirovljenike: Je li to mikrolokalni incident ili ustašizacija?

SRAMOTNO /

Dotle smo došli. Da maskirani huligani u crnom maltretiraju folkloraše iz Srbije. Njih stotinu je sinoć u Splitu upalo u prostorije u kojima su trebali nastupiti ženski zbor, harmonikaši i folklor. Rastjerali su uplašenu djecu i mlade, umirovljenike i jednu djevojčicu s nogom u gipsu i derali se 'Za dom spremni'. Nema mjesta takvom programu, kažu, u mjesecu obilježavanja pada Vukovara. Premijer kaže da se radi o incidentu mikro lokalnog karaktera kao da zadnjih mjeseci nije bilo otkazivanja nepodobnih festivala, prijetnji istaknutim piscima, pozdrava 'Za dom spremni u Saboru', da ne zaboravimo i onaj stručni skup o tome da je Jasenovac bio wellness. Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote.