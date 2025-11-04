Sramota i gnjusni napad! Tako se najbolje može opisati situacija iz Splita

OSUDE SA SVIH STRANA /

Umjesto kulturne večeri uz pjesmu i ples, sudionici i posjetitelji dramsko folklorne večeri izbačeni su iz prostorija u Splitu. Skupina maskiranih mladića u crnim majicama izbacila ih je i zabranila im održavanje manifestacije u sklopu Dana srpske kulture.

Ilija Borković jedan od organizatora bio je sinoć u prostorijama gradskog kotara na Blatinama. „Kad su se počeli spuštati niz stepenice shvatio sam da idu kod nas. I onda su rekli da tu nema nikakvog programa, ništa se neće održavati, da moramo napustiti prostor da oni neće dozvolit, mi smo rekli 'dobro ok'", kazao je.

Borković kaže, program nije bio provokativan, a sudionici su uglavnom bili umirovljenici i djeca. „Ove starije žene članice pjevačkog zbora Prosvjeta iz Splita su počele uzimati stvari i izlazit polako, a oni su to popratili aplaudiranjem i skandiranjem i povicima 'za dom spremni', 'Hrvatska, Hrvatska' i desnicama u zrak, jer valjda su to shvatili kao nekakvu svoju pobjedu.“

Navodno im je zasmetalo što se njihov program održava u mjesecu kada se obilježava i pad Vukovara. Organizatori kažu program se nastavlja, a danas su u Splitu otvorili i izložbu.

Osude sa svih strana

Predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Nikola Vukobratović kaže: „Mi smo prije par godina imali situaciju da se prigovoralo tjednu komemoriranja, sada imamo situaciju da se prigovara mjesecu, mi ne znamo hoće to ići kvartalu ili polugodištu, ali u svakom slučaju mislimo da nema nikakvog opravdanja."

Gradonačelnik Splita incident je osudio, ali na otvranje izložbe ipak nije došao. I dok za takvo ponašanje ne bi trebalo biti opravdanja, neki smatraju da je trenutak ipak bitan.

„To stvarno nije u redu, nikome to ne smeta u ništa se ne diraju, kultura se širi, na što smo došli, sad idem putem i mislim mila majko", kaže Margarita. „Svakome treba kulturna događanja dozvoliti ali vodeći računa o kontekstu i vremenu u kojem se to treba sve dogoditi", kaže Branko iz Splita.

Iako u incidentu nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, mladi koja su trebali plesati folklor iz Novog Sada kući s otišli preplašeni i šokirani. Više doznajte u prilogu