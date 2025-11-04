Ovo su najpouzdaniji automobili u Hrvatskoj! Ministar o skupljoj registraciji: 'Nije dugo'

Alarmantni podaci za sigurnost u prometu. Gotovo svaki peti automobil koji vidite na cesti tehnički je neispravan. Samo prošle godine gotovo pola milijuna vozila "palo" je na tehničkom pregledu, pokazuju statistike Centra za vozila Hrvatske. No, s obzirom na to da je prosječna starost naših automobila veća od 13 godina - stručnjaci kažu, moglo je biti i gore.

"Gledamo zračnost u zglobovima, kočni sustav, ima li curenja, zauljenost, stanje pneumatika, ispušni sustav, ima li kozorije…", kaže Luka Dorić iz Centra za vozila Hrvatske. Mnogi automobili daleko su od izvrsnog stanja. Zbog svoje starosti petina vozila pada na tehničkom. Na godinu njih gotovo - pola milijuna.

"Moj auto je star 34 godine, sve je živo promijenjeno na njemu tako da se ne sekiram niti za jedan tehnički pregled, auto je pouzdan i nemam riječi. Vozi, pali i samo vozi nikakve sekiracije", kaže Dean Petrović iz Zagreba. Padom na tehničkom kažnjava se i najmanje odstupanje od zakonskih normi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Mi moramo raditi svoj posao'

"Bude nezadovoljnih, uvijek bude nezadovoljnih, ali mi moramo raditi svoj posao", kaže Ivan Daskijević, nadzornik tehničke ispravnosti vozila u Centru za vozila Hrvatske, a na pitanje traže li ih ljudi da progledaju kroz prste, kaže:

"Ima, traže, ali mi radimo uvijek ispravno i moramo raditi po zakonu".

Većina vozača ipak je savjesna i zna kakvu opasnost na cesti može izazvati neispravan automobil.

"Trebaju biti još stroži, što se tiče prometa je bih bio strožiji sigurno za 200 posto", misli Marko Šimić. U Centru za vozila kažu kako prosječno automobili imaju pet grešaka zbog kojih ne prolaze na tehničkom.

"Statistika pokazuje da su to najčešće rasvjetna tijela na vozilu, dugo, kratko svjetlo, nepodešena svjetla. Zatim imamo jako puno vozila koja zbog nedovoljnog koeficijenta kočenja, na uređajima kojima se mjere sile kočenja - ili je prevelika razlika kočenja lijevo-desno, zatim je tu nedostatak i neispravnosti na gumama - često nije na vozilu odobrena dimenzija guma", kaže Dorić.

U kategoriji do 10 godina starosti najpouzdanije marke su: Honda, Volvo, Suzuki, Mazda i Toyota. Uz vozača i cestu, napominju stručnjaci - ispravno vozilo ključan je čimbenik sigurnosti.

Uskoro skuplja registracija

"Na žalost iz godine u godinu vozni park nam je sve stariji. Kod osobnih automobila je prosječna starost u prošloj godini bila nešto više od 13 godina i iz godine u godinu se taj broj povećava zbog uvoza rabljenih vozila iz EU i iz drugih država", dodaje Dorić.

Star auto nije problem, ali neodržavan jest upozoravaju stručnjaci. Dodaju i da se redovitim servisom mnoge opasnosti mogu spriječiti i život na cesti učiniti sigurnijim. A vozače u Hrvatskoj uskoro čeka skuplja registracija - godišnja naknada za uporabu cesta raste s dosadašnjih 28,5 na 40 eura. Naknada će se plaćati prilikom registracije svih motornih i priključnih vozila, prijedlog je to Ministarstva prometa koje je novi Pravilnik uputilo u javno savjetovanje.

"Visina naknade za ceste nije mijenjana od 2003. godine. Znači, ona se plaća pri registraciji vozila i ona je prihod županijskih Uprava za ceste koje ukupno imaju oko 21 tisuću kilometara cesta u Hrvatskoj i naravno da diljem Hrvatske te ceste se ne održavaju u županijama. To stvara određene probleme i mi smo išli s pravilnikom koji definira određeno povećanje naknade za ceste. Kad je riječ o postotku, tu je između osam i deset posto povećanja kada govorimo o svim kategorijama vozila. Pravilnik će biti u javnom savjetovanju dana. Vidjet ćemo što će i kakve će reakcije biti. Trebao bi stupiti na snagu s 1. siječnja 2026. godine", kaže ministar Oleg Butković.