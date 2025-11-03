Sve o novom načinu naplate cestarine: Znamo kazne za one koji prekrše pravila, nije zanemarivo

Od sutra kreće sasvim novi sustav naplata cestarina, odnosno uvodi se digitalni način napate pod nazivom Crolibertas.

Vozači se više neće morati zaustavljati na naplatnim kućicama radi plaćanja cestarine.

Sustav bi trebao zaživjeti na svim autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta (HAC), Bina Istre i Autoceste Zagreb-Macelj, dok se potpuna implementacija očekuje do studenog 2026.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Novi sustav znači i manje gužve na naplatnim kućicama jer plaćanje karticama i gotovinom odlazi u prošlost. Putem portala, odnosno konstrukcija postavljenih iznad autoceste, kamere i senzori će očitavati registarske oznake ili ENC uređaje i tako identificirati vozila.

Kako se registrirati u sustav?

Vozači koji od ranije koriste ENC uređaje automatski ulaze u sustav registriranih korisnika, dok se ostali mogu registrirati putem web portala i mobilne aplikacije.

Vozači koji se nisu registrirali i unijeli svoje podatke, ulaskom na autocestu sustav će registrirati njihovu registraciju te onda mogu unijeti podatke sa svoje bankovne kartice i tako platiti cestarinu, pišu 24sata.

Registracija u sustav može se odraditi i u prodajnim uredima Hrvatskih autocesta ili kod prodajnih partnera kao što su benzinske postaje ili stanice za tehnički pregled.

Kazne definirane novim zakonom

Vozači koji budu koristili autoceste bez važeće registracije smatrat će se prekršiteljima, a kažnjavat će ih se prema novom Zakonu o naplati cestarine. Kazna se sastoji od iznosa cestarine za prijeđenu dionicu te zakonskog penala od 120 eura.

Jedinice za mobilni nadzor, koje će imati vozila opremljena antenom, kamerama i računalom za detekciju i zaustavljanje prekršitelja, imat će ovlast zaustaviti auto. Tako će bijeli automobili s plavim rotirkama i oznakom ESNC prekršiteljima ponuditi registraciju na licu mjesta, naplatiti kaznu ili naložiti vozilu da napusti autocestu na prvom izlazu.

Sustav kompatibilan s europskim EENC uređajima

Manje gužve će omogućavati i povezanost s europskim EENC uređajima, a turistima će biti omogućene i posebne trake na granici gdje mogu ostaviti svoje podatke, ali to znači i da stranci ne mogu izbjeći plaćanje.

Zbog manjih zastoja, novi će sustav smanjiti razine štetnih emisija uzrokovanih zastojima i kolonama, ali i skratiti vrijeme putovanja.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Osim toga, sustav će jasnije definirati tarifne modele cestarina, odnosno jeftinije cijene u razdobljima manjeg prometa i više u onim razdobljima kada je gušći promet na autocestama.

