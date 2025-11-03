Od sutra počinje kraj naplatnim kućicama! Evo kako će se naplaćivati cestarina

Od utorka kreće nova era naplate cestarina na hrvatskim cestama jer se uvodi potpuno digitalni način naplate cestarina pod nazivom Crolibertas. Vozači se više neće morati zaustavljati na naplatnim kućicama radi plaćanja cestarine, a sustav bi trebao zaživjeti na svim autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta (HAC), Bina Istre i Autoceste Zagreb-Macelj.

Prvi radovi započinju na autocesti A3, izvijestile su Hrvatske autoceste. Potpuna implementacija očekuje se do studenog 2026.

Početak na autocesti A3

Već sutra, 4. studenog, na autocesti A3 između Popovače i Novske počinje postavljanje prvih sedam portala novog sustava. Tri portala bit će montirana na samoj trasi autoceste na dionicama Popovača - Kutina, Kutina - Lipovljani i Lipovljani - Novska, dok će preostala četiri biti postavljena na ulazima na autocestu, na mjestima sadašnjih naplatnih postaja Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju da će se radovi odvijati u više faza te da ih na navedenim dionicama očekuje privremena prometna regulacija. Ovisno o dinamici radova, za promet će biti zatvorena zaustavna, a po potrebi i vozna traka. U trenucima postavljanja poprečnih greda, promet će se kratkotrajno zaustavljati i preusmjeravati na obilazne pravce, no ti će se radovi izvoditi isključivo tijekom večernjih i noćnih sati kako bi se smanjile gužve. Vozači se mole za dodatan oprez i poštivanje privremene signalizacije.

"Uvođenje Crolibertasa iznimno je tehnički i infrastrukturno zahtjevan projekt. Uključuje postavljanje ukupno 212 portala diljem mreže autocesta, ugradnju napredne IT opreme te uspostavu centara za obradu podataka. Izvođač radova, slovačka tvrtka SkyToll, paralelno s postavljanjem portala provodit će i testiranja kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost svakog dijela sustava. Dio opreme, uključujući portale i nadzorno vozilo, već je stigao u Hrvatsku i spreman je za montažu", objavili su iz HAC-a.

Gotovina i kartice odlaze u povijest

Kada novi sustav zaživi, fizička naplata gotovinom ili karticom više neće biti moguća. Cestarine će se naplaćivati automatski, u slobodnom toku prometa.

Dva su načina naplate i to elektroničkim uređajima (ENC i europski EENC), a naplata će biti automatska u stvarnom vremenu.

Drugi način bit će preko automatskog prepoznavanje registarskih pločica (APRP) – za korisnike koji nisu registrirani. Sustav snima registarsku oznaku, a cestarina im se naknadno zaračunava, u skladu s pravilima koncesionara.

Za korištenje sustava nužno je biti uključen u ESNC, što znači da se svaki vozač mora identificirati putem ENC-a, EENC-a ili registracije u APRP modelu. Vozači neće morati stati, već će prolaziti normalnim tokom, a sustav će sam bilježiti tko je i koliko autoceste koristio.

Treba znati i da će na hrvatskim autocestama kružiti bijeli automobili s plavim rotirkama i natpisom ESNC. Riječ je o službenim vozilima nadzornika, koji su posebno ovlaštene osobe zadužene za kontrolu korištenja sustava naplate.

Ti će automobili biti opremljeni uređajima za čitanje tablica, komunikacijskim sustavom za povezivanje s bazom, displejima za prikaz uputa vozačima (npr. da se zaustave ili napuste autocestu).

