Putujete u Austriju? Vozači trebaju znati ovo, tiče se baš svih!

Austrija će od 2027. u potpunosti odbaciti samoljepljive vinjete i umjesto njih uvest će digitalne. Mnogi su se na njih već naviknuli jer 75 posto vinjeta već sad je digitalno.

Kupovat će se na istim prodajnim mjestima kao i do sad, objavio je ASFINAG državna tvrtka koja upravlja autocestama.

"Nitko ne treba oklijevati oko kupnje digitalne vinjete ili se općenito bojati da je neće moći kupiti – jamčimo da će svi moći pravovremeno kupiti digitalnu verziju počevši od 2027. putem sveobuhvatnog prodajnog sustava, online trgovine s naplatom cestarine, automata za prodaju i opsežnih informacija. Ova kupnja bit će moguća putem trgovine s naplatom cestarine, ali i na prodajnim mjestima – kao što je već slučaj s ljepljivom vinjetom. U tu svrhu dodatno proširujemo našu mrežu prodajnih partnera koji nude prodaju digitalne vinjete", potvrđuje član uprave ASFINAG-a Herbert Kasser.

Digitalne vinjete prodavat će se i na kioscima, na naplatnim kućicama, benzinskim postajama...

Digitalna vinjeta trenutačno je dostupna na 3500 prodajnih mjesta.

Do prelaska, dana od kojeg će vrijediti samo digitalna vinjeta (31. siječnja 2027.), ASFINAG će dodatno proširiti svoju ponudu digitalne prodaje. Prelazak će također biti popraćen sveobuhvatnom informativnom kampanjom u zemlji i inozemstvu.

"Samoljepljiva vinjeta postoji od 1997. godine, a naši kupci uživaju u pogodnostima digitalne vinjete od 2017. godine. Dvojni sustav obje vrste vinjeta završit će s vinjetom godinom 2026. To znači da će od 1. veljače 2027. u Austriji postojati isključivo digitalne verzije. Imamo jedan od najmodernijih sustava naplate cestarine u Europi, koji je prvenstveno orijentiran na kupce. Vinjeta sa svoja četiri vremenska modela dokazala se, uzima u obzir zahtjeve poput onih iz turističkog sektora i iznimno je dobro prihvaćena. Potpunim prelaskom na digitalnu vinjetu poduzimamo sljedeći korak", rekla je Claudia Eder, generalna direktorica tvrtke ASFINAG.

Digitalne vinjete u niz zemalja

Prelaskom na isključivo digitalnu vinjetu, Austrija slijedi ostale europske zemlje. Slovenija, Slovačka, Mađarska i Češka već imaju isključivo digitalne sustave naplate cestarine.

Nove tarife za osobne automobile (ili sva dvotračna vozila do 3,5 t bruto mase) od 2026. godine:

Dnevna vinjeta: 9,60 EUR

10-dnevna vinjeta: 12,80 EUR

Dvomjesečna vinjeta: 32,00 EUR

Godišnja vinjeta: 106,80 EUR

Nove tarife za motocikle (jednotračna vozila) za 2026. godinu:

Dnevna vinjeta: 3,80 EUR

10-dnevna vinjeta: 5,10 EUR

Dvomjesečna vinjeta: 12,80 EUR

Godišnja vinjeta: 42,70 EUR

