Mjerice kestena mogle bi ići i do 10 eura! Prodavač priznaje: 'Ma to je previše'

Omiljeni jesenski plodovi preplavili su supermarkete i tržnice.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja proizvodnja kestena u Hrvatskoj doseže 15 tona, ali većina nam dolazi iz uvoza. Samo ove godine najviše kestena nam je stiglo iz Italije, Grčke i Kine. Domaće - sljemenske i petrinjske, kažu nam prodavači, više nema tko brati.

Cijena im se ove godine penje i do 10 eura po kilogramu, što je povećanje od 2 eura u odnosu na lani. "Maron je 10 eura, jeftiniji su sljemenski koji je možda sitan ali je najbolji: Sladak je!", rekao nam je Ivica.

U svojoj mini inspekciji po Zagrebu, uvjerili smo se da se cijena mjerica kreću od tri do sedam eura. Na mjestima gdje su mjerice po sedam eura, uvjeravali su nas da ima i skupljih.

Težak posao prodavača kestena

O cijenama smo razgovarali s Mahirom Šemsidinijem, koji kestene prodaje tradicionalno na zagrebačkom Zrinjevcu. Posao je naslijedio od roditelja koji su u mirovini. Potvrđuje da je posao prodavača kestena težak te da i on razmišlja o dizanju cijena.

"Iskreno, razmišljam da podignem cijenu - svjedoci smo cijena do hrane i sve ide gore, pa izgleda da ću i ja morati pratiti trend dizanja cijene", rekao je.

Potvrđuje da se ranije više kestena prodavalo: "Ljudi nisu pitali koliko košta, nego su tražili dvije, tri mjerice, male i velike..."

Sada je manje toga, a prema najavama, cijene će ususret blagdanu Svih svetih ići će do 10 eura.

"Ma previše je, stvarno je to puno novaca, rijetko tko si to može priuštiti. Došlo je do toga da si kesten danas ne može priuštiti, a to je tradicija", rekao nam je Mahir.