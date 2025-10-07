SIVA ZONA /

Mojmira: 'Evo vam još jednog razloga da počnete s osvetničkom štednjom'

A evo vam još jednog razloga da počnete s osvetničkom štednjom - a to su najobičnije njoke od krumpira. Na koje veliki trgovci računaju maržu od nevjerojatnih 65%. Otkrilo je to istraživanje profesora Dejana MIljenovića s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Pratio je cijenu njoka od tvornice do trgovine, i otkrio da teret visokih cijena snose kupci i dobavljači, da su cijene manje u manjim trgovinama, ali i da neki i dalje provode nepoštene trgovačke prakse.

7.10.2025.
7:04
Mojmira Pastorčić
štednjaCijeneNjokeHrana
