Mojmira: 'Evo vam još jednog razloga da počnete s osvetničkom štednjom'

SIVA ZONA /

A evo vam još jednog razloga da počnete s osvetničkom štednjom - a to su najobičnije njoke od krumpira. Na koje veliki trgovci računaju maržu od nevjerojatnih 65%. Otkrilo je to istraživanje profesora Dejana MIljenovića s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Pratio je cijenu njoka od tvornice do trgovine, i otkrio da teret visokih cijena snose kupci i dobavljači, da su cijene manje u manjim trgovinama, ali i da neki i dalje provode nepoštene trgovačke prakse.