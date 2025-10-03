Ova glumica je napravila paniku u Hollywoodu, a što kažu Hrvati? 'To je kontra čovjeka'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠOK U INDUSTRIJI /

Za Tilly Norwood čuli ste u srijedu u Direktu. Zbog umjerno generirane glumice Hollywood je bijesan.

Ne žele AI u filmskoj industriji, iako je on već tamo. U nekim niskobudžetnim filmovima već sada statite zamijenjuju oni lažni i isprogramirani.

Dok jedni vjeruju da nema šanse da im Tilly i njoj slični ukradu posao, drugi su itekako zabrinuti.

'Za mene, to je prvo kontra čovjeka, to je kontra rada i ja to ne podržavam', kazao nam je Damjan Raknić, filmski kritičar Jutarnjeg lista. Više pogledajte u prilogu.