ŠOK U INDUSTRIJI /

Ova glumica je napravila paniku u Hollywoodu, a što kažu Hrvati? 'To je kontra čovjeka'

Za Tilly Norwood čuli ste u srijedu u Direktu. Zbog umjerno generirane glumice Hollywood je bijesan.

Ne žele AI u filmskoj industriji, iako je on već tamo. U nekim niskobudžetnim filmovima već sada statite zamijenjuju oni lažni i isprogramirani. 

Dok jedni vjeruju da nema šanse da im Tilly i njoj slični ukradu posao, drugi su itekako zabrinuti. 

'Za mene, to je prvo kontra čovjeka, to je kontra rada i ja to ne podržavam', kazao nam je Damjan Raknić, filmski kritičar Jutarnjeg lista.  Više pogledajte u prilogu. 

3.10.2025.
9:56
Rikardo Stojkovski
HollywoodAiGlumci
