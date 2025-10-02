STRAH OD ESKALACIJE /

Hoće li bojkot zbog Izraela podijeliti Eurosong? Macan: 'Od Hrvatske možemo očekivati veliko ništa'

'Ako će na Eurosongu nastupiti Izrael, mi nećemo', kažu Slovenija, Španjolska, Nizozemska, Irska i Island. 'Ako na Eurosongu neće nastupiti Izrael, nećemo ni mi', kažu Njemačka i Italija.

Tako je Eurosong u Beču postao prvorazredno političko pitanje, a i ozbiljno je doveden u pitanje. Već je lani bllo problema, jer Izrael je vodio organiziranu kampanju, pa je njihova natjecateljica dobila najveći broj glasova publike i skoro pobijedila.

Hrvatska o svemu nema mišljenje, ali zato ga imaju sugovornici Direkta. Više pogledajte u prilogu.

2.10.2025.
10:56
Rikardo Stojkovski
EurosongHrvatska
