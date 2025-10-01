Hassan kod Mojmire: 'Bio sam ratni reporter, ali od snimki iz Gaze dobio sam PTSP'

Hamas ima tri ili četiri dana da odgovori. A onda, ili će pristati ili će tužno završiti, kaže Donald Trump koji je predstavio svoj mirovni plan za Gazu. Skromno kaže da je njegov plan potencijalno jedan od najvećih dana u povijesti civilizacije i da će Bliskom Istoku donijeti trajni mir. Ali premda su plan pozdravili europski i neki arapske vođe, nisu svi baš tako entuzijastični. Većina se slaže da se radi o okviru, ne konkretnom mirovnom planu. A pitanje je kako će odgovoriti Hamas. BBC piše da su već rekli da ne čuva interese Palestinaca i da će oni teško pristati na predaju oružja.

Plan od 20 točaka, predviđa prestanak vatre, postupno povlačenje Izraelaca iz Gaze, puštanje taoca i zatvorenika, a Palestince iz Gaze nitko ne bi tjerao. Amerikanci i arapske države zajedno bi razvili međunarodne stabilizacijske snage koje bi obučavale policiju.

I tako, točno sedam dana prije druge obljetnice Hamasovog napada na Izrael, cijeli svijet priča o Trumpovom mirovnom sporazumu. Nas je zanimalo što o tome misli vrsni poznavatelj bliskoistočnih prilika, ratni izvjestitelj, i libanonski Hrvat Hassan Haidar Diab

Kakve su šanse da Hamas pristane na Trumpov plan?

To nije bajan plan, ali je dobar. I prilika da se zaustavi to krvoproliće. Hamas je pokazao nekakvu otvorenost. Ali gledajte, alternative nema, Hamas mora pristati. Hamas je već učinio Palestincima, što je sve napravio. Taj napad 7.listopada - što je donio za Palestince. Ja tu više brinem oko Netanyahua. On ima problem s radikalnim ministrima koju su najavili izlazak iz Vlade u slučaju da dođe do prekida vatre u pojasu Gaze. Radikalne stranke žele pod svaku cijenu nastavit rat, anektirat Zapadnu obalu. U ovom sporazumu je jasno i glasno definirano da nema anketiranja pojasa Gaze. Palestinska država mora biti danas, sutra, preksutra, za 10 godina. Jer ako ministri izlaze iz Vlade, a Netanyahu sad to mora prelomiti, onda on mora ići na izbore. Znači pada Vlada, a pitanje je hoće li Netanyahu dobit izbore.

Svakako je ovaj plan bolji od onoga 'Gaza rivijere'. Ovaj ne predviđa raseljavanje Palestinaca, da ih se potjera iz Gaze.

Apsolutno. To je jako bitno, da ostanu. Bila je priča o prebacivanju u Libiju, Sudan...Ali gdje će otići dva milijuna ljudi, to nije mala brojka. Bitno je da ostanu. Oni mogu živjeti u šatorima, u improviziranim kućama, ali da se vrate donekle u normalan život. Prošle su dvIje godine, djeca su izgubila škole, sve je izgubljeno. Osnovni život u pojasu Gaze je izgubljen. Krajnje je vrijeme da dođe do mira.

Hamas je pod velikim pritiskom - s jedne strane Palestinaca a s druge strane arapskih zemalja. I na što bi to možda Hamas pristao? Tamo ne bi bio NATO, ni američke snage već arapsko muslimanske snage koji će kontrolirati prekid vatre i nadzirat povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze.

Zanimljivo je da se palestinska država ne spominje, ali ostavlja se mogućnost da se to s vremenom dogodi.

Netanyahu sad negira i govori da to ne znači da će biti palestinske države. Ali tu je sad Trump, ali i islamske zemlje koje im daju najviše novca - Saudijska Arabija, Katar, ujedinjeni arapski emirati..Možda neće u istom trenutku doći do Palestinske države, ali postepeno je graditi. Mislim da u ovom momentu ima velike šanse i s jedne i s druge strane..Kome više služi rat, ubijanje, stradanje..

Je li značajno da je Izrael prvi put pristao da se povuče iz dijelova Gaze?

Sad ćemo vidjeti jer, kako sam spominjao, desne radikalne stranke su najavili izlazak iz Vlade, a ako odu, Netanyahu pada. Jer on sigurno neće dobiti izbore. A što to znači? Njegovo suđenje, po svemu će završiti u zatvoru. Kod Izraelaca nema tolerancije za lopove i kriminalce, a ne kao kod nas gdje netko može popaliti milijune pa guliti krumpir. Mi smo vidjeli kroz povijest gdje su završili predsjednici, premijeri i visoku dužnosnici izraelski koji su završili u zatvoru zbog korupcije. Nema tu, tu je nulta tolerancija.

Što misliš o odboru za mir koji bi trebao vladati Gazom?

Ja sam prošao gotovo sva ratišta svijeta, dugogodišnji sam ratni reporter i nisam dobio PTSP. Ali prateći ove događaje dvije godine, vjeruj mi, dobio sam PTSP. Više ne mogu ni gledati ni slušati, a moja je profesija ta da moram svaki dan i gledati i slušati i čitati. Nadam se da će to zaustaviti i da ljudi više jednostavno žive u miru.

Hrvatska se prije par dana u Saboru izjasnila protiv priznavanja Palestine. Kako smo brzo zaboravili koliko nam je kao maloj državi značilo kad bi nas neka država priznala...

Mislim da smo propustili jednu veliku priliku. Za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj, znam kako je arapski islamski svijet bio uz Hrvatsku bez obzira na to što su bili saveznici s Jugoslavijom.

To ne znači ništa, priznavanje, ali simbolično, Hrvatska je trebala biti, jer nijedna osoba na kugli zemaljskoj nije mogla ostati ravnodušna na ovo što se tamo događa..Užasavaju me izjave i interpretacije nekoga tko kaže da je priznavanje Palestine priznavanje Hamasa. Nije istina. Hamas predstavlja mali dio Palestinaca.