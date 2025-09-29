Bijela kuća objavila 'Sveobuhvatni plan za okončanje sukoba': Ovo su sve točke Trumpovog plana za Gazu

U dokumentu koji je objavila Bijela kuća, američki predsjednik Donald Trump predstavio je svoj "Sveobuhvatni plan za okončanje sukoba u Gazi". Prema tom prijedlogu, Izrael se obvezuje da neće okupirati niti anketirati Gazu, a plan je stvaranje "deradikalizirana zona bez terorizma" koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima.

Ako obje strane prihvate Trumpov plan, predviđen je trenutačni prekid vatre, izraelske snage bi se povukle, taoci oslobodili, a započeo bi sveobuhvatni proces obnove Gaze pod međunarodnim nadzorom. Trump je nakon sastanka s Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući izjavio da bi taj sporazum trebao donijeti "vječni mir na Bliski istok".

Bijela kuća objavila je plan koji sadrži sljedeće točke:

Zona bez terora

Gaza će biti deradikalizirana zona bez terorizma i neće predstavljati prijetnju za svoje susjede.

Gaza će biti obnovljena

Gaza će biti obnovljena u korist naroda Gaze, koji je već dovoljno patio.

Rat odmah prestaje

Rat će odmah prestati, ako se obje strane slože s tim prijedlogom. Izraelske snage će se povući na dogovorenu liniju kako bi se pripremile za oslobađanje talaca. Tijekom tog razdoblja, sve vojne operacije, uključujući zračno i topničko bombardiranje, bit će obustavljene, a linije fronta ostat će zamrznute dok se ne steknu uvjeti za potpuno i postupno povlačenje.

Svi taoci će biti vraćeni

Nakon što Izrael prihvati sporazum, svi taoci, bili žili ili mrtvi, bit će vraćeni u roku od 72 sata.

Izrael će osloboditi 250 zatvorenika

Nakon što svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 zatvorenika koji služe doživotne kazne, plus 1700 Palestinaca iz Gaze koji su uhićeni nakon 7. listopada 2023., uključujući sve žene i djecu koji su također pritvoreni. Za svakog izraelskog taoca čiji se posmrtni ostaci vrate, Izrael će osloboditi posmrtne ostatke 15 Palestinaca iz Gaze.

Članovima Hamasa bit će oprošteno

Nakon povratka svih talaca, članovima Hamasa koji se obvežu na miran suživot i predaju oružje bit će dana amnestija, odnosno kazna za počinjenje kaznenog djela bit će im oproštena. Članovima Hamasa koji žele napustiti Gazu bit će odobren siguran prolaz u zemlje koje su ih spremne prihvatiti.

Humanitarna pomoć ući će u Pojas Gaze

Po prihvaćanju ovog sporazuma, humanitarna pomoć će odmah ući u Pojas Gaze. Minimalni iznosi pomoći bit će u skladu s onima iz sporazuma o humanitarnoj pomoći od 19. siječnja 2025., uključujući obnovu infrastrukture (voda, struja, kanalizacija), bolnica i pekara te unos potrebne opreme za uklanjanje ruševina i otvaranje cesta.

Dvije strane neće se miješati u distribuciju i ulazak pomoći

Distribucija i ulazak pomoći u Gazu odvijat će se bez miješanja dviju strana, kroz Ujedinjene nacije i njihove agencije, Crveni polumjesec, te druge međunarodne institucije koje nisu povezane ni s jednom stranom. Otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera odvijat će se prema istom mehanizmu koji je dogovoren sporazumom od 19. siječnja 2025.

Osnivanje 'Odbora za mir'

Gaza će biti pod privremenom prijelaznom upravom tehničkog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi i općina za narod Gaze. Ovaj odbor bit će sastavljen od kvalificiranih Palestinaca i međunarodnih stručnjaka, pod nadzorom novog međunarodnog prijelaznog tijela pod nazivom "Odbor za mir", kojim će predsjedavati predsjednik Donald J. Trump, a ostali članovi i šefovi država bit će naknadno objavljeni, uključujući bivšeg premijera Tonyja Blaira. Ovo tijelo će postaviti okvir i upravljati financiranjem obnove Gaze dok Palestinska uprava ne dovrši svoj program reformi, kako je navedeno u raznim prijedlozima, uključujući Trumpov mirovni plan iz 2020. i saudijsko-francuski prijedlog, te ne bude u mogućnosti sigurno i učinkovito preuzeti kontrolu nad Gazom. Ovo tijelo će koristiti najbolje međunarodne standarde za uspostavu moderne i učinkovite vlade koja služi narodu Gaze i pogoduje privlačenju ulaganja.

Plan gospodarskog razvoja za obnovu i revitalizaciju Gaze izradit će panel stručnjaka

Trumpov plan gospodarskog razvoja za obnovu i revitalizaciju Gaze izradit će panel stručnjaka koji su bili uključeni u stvaranje uspješnih modernih gradova na Bliskom istoku. Razmotrit će se mnogi međunarodni investicijski prijedlozi i razvojne ideje kako bi se uskladili okviri sigurnosti i upravljanja te privukla ulaganja koja će stvoriti radna mjesta, prilike i nadu za budućnost Gaze.

Bit će uspostavljena posebna ekonomska zona

Bit će uspostavljena posebna ekonomska zona s povlaštenim carinskim i pristupnim stopama koje će biti dogovorene sa zemljama sudionicama.

Nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu

Nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu, a oni koji žele otići, moći će to učiniti i vratiti se kada žele. Ljudi će biti ohrabreni da ostanu i dobiju priliku da izgrade bolju Gazu.

Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom

Hamas i druge frakcije obećavaju da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom – izravno, neizravno ili u bilo kojem obliku. Sva vojna, teroristička i ofenzivna infrastruktura, uključujući tunele i tvornice oružja, bit će uništena i neće se obnavljati. Proces demilitarizacije Gaze odvijat će se pod nadzorom neovisnih promatrača, što uključuje trajno razoružanje kroz dogovoreni proces razoružanja, s međunarodno financiranim programom otkupa i reintegracije, a sve to pod nadzorom neovisnih promatrača. Nova Gaza bit će u potpunosti posvećena izgradnji prosperitetnog gospodarstva i mirnom suživotu sa svojim susjedima.

Partneri će pružati jamstva da Hamas poštuje svoje obveze

Regionalni partneri pružit će jamstva da Hamas i druge frakcije poštuju svoje obveze te da Nova Gaza neće predstavljati prijetnju svojim susjedima ili vlastitom stanovništvu.

Razvit će se privremene Međunarodne stabilizacijske snage

Sjedinjene Države, u suradnji s arapskim i međunarodnim partnerima, razvit će privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) koje će biti odmah raspoređene u Gazu. ISF će obučavati i podržavati dokazane palestinske policijske snage u Gazi te će surađivati ​​s Jordanom i Egiptom, koji imaju veliko iskustvo u ovom području. Ove snage bit će dugoročno rješenje za unutarnju sigurnost. ISF će surađivati ​​s Izraelom i Egiptom na osiguranju pograničnih područja, s novoobučenim palestinskim policijskim snagama. Bitno je spriječiti ulazak oružja u Gazu i omogućiti brz i siguran protok robe za obnovu i razvoj. Uspostavit će se mehanizam za izbjegavanje sukoba između stranaka.

Izrael neće okupirati niti anketirati Gazu

Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu. Kako ISF bude uspostavljao kontrolu i stabilnost, Izraelske obrambene snage (IDF) povlačit će se u skladu s dogovorenim standardima demilitarizacije, prekretnicama i vremenskim okvirima o kojima će odlučiti IDF, ISF, jamci i Sjedinjene Američke Države. Cilj je sigurna Gaza koja više neće predstavljati prijetnju Izraelu, Egiptu niti njihovim građanima. U praksi, IDF će postupno predavati teritorij Gaze pod svojom kontrolom ISF-u, prema dogovoru s prijelaznom vlašću, sve dok se potpuno ne povuče. Iznimka će biti sigurnosni perimetar koji će ostati aktivan sve dok Gaza ne bude dovoljno zaštićena od mogućih novih terorističkih prijetnji.

Ako Hamas odbaci prijedlog odredbe će biti provedene u područjima bez terorista

Ako Hamas odgodi ili odbije ovaj prijedlog, navedene odredbe – uključujući i proširenu humanitarnu pomoć – provodit će se isključivo na područjima bez terora koja IDF preda ISF-u.

Uspostava međuvjerskog dijaloga

Uspostavit će se međuvjerski dijalog utemeljen na vrijednostima tolerancije i mirnog suživota, s ciljem promjene percepcija i narativa među Palestincima i Izraelcima, uz naglasak na prednostima koje donosi mir.

Stvaranje uvjeta za vjerodostojan put rema palestinskom samoodređenju i državnosti

Kako bude napredovala obnova Gaze i dosljedno se provodio program reformi Palestinske uprave, mogli bi se stvoriti uvjeti za vjerodostojan put prema palestinskom samoodređenju i državnosti – težnji palestinskog naroda.

SAD će biti posrednik dijaloga

Sjedinjene Američke Države posredovat će u dijalogu između Izraela i Palestinaca kako bi se postigao dogovor o političkom okviru koji će omogućiti miran i prosperitetan suživot.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump pojavio se u Bijeloj kući nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, poručivši kako je "nadomak postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku".

