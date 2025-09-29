Sastanak koji može promijeniti sve: Trump i Netanyahu se sastaju u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaju se danas u Bijeloj kući na ključnom sastanku koji bi mogao utjecati na tijek događaja u Gazi. Sastanak je zakazan za 11.00 sati po lokalnom vremenu (u Hrvatskoj 17.00 sati) i uključivat će zajednički ručak te konferenciju za novinare.

Glavna tema razgovora je plan Bijele kuće od 21 točke, koji predviđa primirje u Gazi, uspostavu poslijeratnog upravljanja te oslobađanje talaca koje drži Hamas. Trump je izrazio optimizam i najavio da se za Gazu sprema "nešto posebno", dok Netanyahu još nije dao konačni pristanak i planira iznijeti svoje rezerve.

Hamas je priopćio da nije primio nove prijedloge za primirje, ali je naglasio spremnost da ih odgovorno razmotri, uz poštivanje nacionalnih prava palestinskog naroda. Tri izraelska dužnosnika navode da će Netanyahu nastojati prilagoditi plan, što pokazuje koliko je teško postići konačni sporazum, iako su mnogi detalji već razrađeni.

