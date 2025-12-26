FREEMAIL
DOBRO POGLEDAJTE /

Preslatka mačka savršeno se stopila s okolinom: Mnogi je nisu uspjeli pronaći, možete li vi?

Preslatka mačka savršeno se stopila s okolinom: Mnogi je nisu uspjeli pronaći, možete li vi?
Foto: Reddit

Detektivski izazovi na društvenim mrežama, posebno oni u kojima je potrebno pronaći skrivene životinje, sve više privlače pozornost korisnika, a jedan takav izazov na Redditu postao je pravi hit

26.12.2025.
22:31
Lorena Motik
Reddit
Detektivski izazovi koji traže od korisnika da pronađu skrivena bića ili predmete sve više osvajaju društvene mreže, osobito kada su u pitanju životinje koje su majstorski prikrivene i stopljene s okolnim predmetima.

Ovi zadaci nisu samo zabavni, već izazivaju i oštru koncentraciju, jer je potrebno uočiti najsitnije detalje koji mogu ostati potpuno neprimijećeni na prvi pogled.

Jedan takav izazov privukao je pažnju mnogih Reddit korisnika. Na fotografiji koja je postavljena na popularnu Reddit stranicu, r/FindTheSniper, prikazan je krevet prekriven dekom s uzorcima koji podsjećaju na kožu krave.

Naizgled obična scena, no ona skriva pravo iznenađenje - mačku koja se ušuškala na ovu mekanu dekicu i spokojno spava.

Find the cat.
byu/Tmettler5 inFindTheSniper

Savršeno stopljena s okolinom

Budući da je mačka crno-bijele boje, poput same deke, ona se savršeno stopila s okolinom, što ju je učinilo gotovo nemogućom za uočiti.

Dok su neki korisnici uspjeli brzo pronaći ovu uspavanu ljepoticu, mnogi su se mučili i dugo gledali sliku prije nego su shvatili gdje se ona skriva.

"Našao sam ih nekoliko", "Našao sam, ali mi je trebalo nekoliko minuta", "Ona se tako dobro uklapa", "Cruella, jesi li to ti?", "Za Božić želim pristojan laptop jer ovakvo nešto nikad ne bih našao", pisali su.

Gdje se nalazi?

Dakle, ova preslatka mačka krije se na gornjem dijelu fotografije, u lijevom kutu.

Preslatka mačka savršeno se stopila s okolinom: Mnogi je nisu uspjeli pronaći, možete li vi?
Foto: Reddit

Na prvi pogled, gotovo je nemoguće uočiti je jer izgleda kao dio deke, no nakon pažljivijeg pogleda, postaje jasno da je riječ o njezinom savinutom tijelu koje mirno odmara nakon ručka.

Mačka
komentara
