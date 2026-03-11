Dogovoreno najveće otpuštanje nafte iz rezerve u povijesti: 'Odgovor na globalne poremećaje'

Sve 32 države članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) jednoglasno su u srijedu pristale staviti 400 milijuna barela nafte iz svojih hitnih rezervi na raspolaganje tržištu kako bi se odgovorilo na poremećaje na naftnim tržištima uzrokovane ratom na Bliskom istoku.

Riječ je o najvećem otpuštanju nafte iz zaliha do sada.

Odluka o poduzimanju zajedničke izvanredne mjere donesena je nakon jučerašnjeg izvanrednog sastanka vlada država članica IEA-e, koji je sazvao izvršni direktor IEA-e radi procjene stanja na tržištu u kontekstu sukoba na Bliskom istoku te razmatranja mogućnosti za rješavanje poremećaja u opskrbi.

Izazovi bez presedana

"Izazovi na tržištu nafte s kojima se suočavamo bez presedana su po svojoj veličini, stoga mi je vrlo drago što su države članice IEA-e odgovorile izvanrednom zajedničkom akcijom dosad nezabilježene razmjere", rekao je izvršni direktor IEA-e Fatih Birol. "Naftna tržišta su globalna, pa i odgovor na velike poremećaje mora biti globalan. Energetska sigurnost temeljni je mandat IEA-e i drago mi je što članice IEA-e pokazuju snažnu solidarnost poduzimajući odlučne mjere zajedno".

Podsjetimo, IEA članice raspolažu hitnim zalihama većim od 1,2 milijarde barela, uz dodatnih 600 milijuna barela industrijskih zaliha koje tvrtke drže prema obvezi koju su propisale vlade.

Koordinirano puštanje zaliha na tržište šesto je u povijesti IEA-e, koja je osnovana 1974. godine. Prethodne zajedničke intervencije provedene su 1991., 2005., 2011. te dvaput 2022. godine.

