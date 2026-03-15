FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ SERIJE PORAZA /

Tudor osvojio bod protiv Liverpoola na Anfeldu, opasno je blizu zone ispadanja

×
Foto: Phil Oldham/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tottenham ima samo jedan bod više od Nottinghama, koji je u zoni ispadanja iz Premier lige

15.3.2026.
19:38
Maj Gašparac
VOYO logo
VOYO logo

Tottenham Igora Tudora osvojio je bod protiv Liverpoola, odigravši 1-1 na Anfieldu u 30. kolu Premier lige. Bio je ovo Tudoru prvi pozitivni rezultat od preuzimanja Spursa.

Aktualni je prvak poveo golom Szoboszlaija (18) iz slobodnog udarca. Iako njegov udarac sa 25 metara nije bio niti jak ni precizan, vratar gostiju Vicario je traljavom reakcijom dopustio lopti ulazak u mrežu. Na konačnih 1-1 poravnao je Richarlison (90) pred sam kraj susreta.

Ovim remijem Tottenham je ostao 16. sa 30 bodova, jednim više od 17. Nottingham Foresta i 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je Liverpool stigao na peto mjesto sa 49 bodova, dva manje od četvrte Aston Ville, a jednim više od šestog Chelseaja.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.

Igor TudorTottenhamLiverpool
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
