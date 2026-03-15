Tudor mislio da prilazi treneru Liverpoola Arneu Slotu, uslijedila je urnebesna scena s drugim 'ćelavcem'

Igor Tudor s Tottenhamom u nedjelju u 30. kolu Premier lige gostuje kod Liverpoola.

Uoči utakmice dogodila se vrlo smješna scena. Tudor je nakon posljednih priprema prišao jednom čovjeku bez kose za kojega je mislio da je trener Liverpoola Arne Slot, potapšao ga po ruci, a nakon što se ovaj okrenuo uslijedila je smiješna scena.

Obojica su bili vidno zbunjeni, a Tudor se, nakon što je vidio da je pogriješio, pozdravio i očito krenuo u potragu za pravim Slotom.

Situaciju možete vidjeti OVDJE.

Tudor se nalaz u jako lošoj situaciji na klupi Totenhama, koji je blizu zone ispadanja, i navodno mu prijeti otkaz pa je ovo utakmica u kojoj mora izvući dobar rezultat.

