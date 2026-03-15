FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT SNIMKA

Tudor mislio da prilazi treneru Liverpoola Arneu Slotu, uslijedila je urnebesna scena s drugim 'ćelavcem'

Tudor mislio da prilazi treneru Liverpoola Arneu Slotu, uslijedila je urnebesna scena s drugim 'ćelavcem'
×
Foto: Phil Oldham/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tudor prolazi kroz teške trenutke

15.3.2026.
19:13
Maj Gašparac
Phil Oldham/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Igor Tudor s Tottenhamom u nedjelju u 30. kolu Premier lige gostuje kod Liverpoola.

Uoči utakmice dogodila se vrlo smješna scena. Tudor je nakon posljednih priprema prišao jednom čovjeku bez kose za kojega je mislio da je trener Liverpoola Arne Slot, potapšao ga po ruci, a nakon što se ovaj okrenuo uslijedila je smiješna scena.

Obojica su bili vidno zbunjeni, a Tudor se, nakon što je vidio da je pogriješio, pozdravio i očito krenuo u potragu za pravim Slotom.

Situaciju možete vidjeti OVDJE.

Tudor se nalaz u jako lošoj situaciji na klupi Totenhama, koji je blizu zone ispadanja, i navodno mu prijeti otkaz pa je ovo utakmica u kojoj mora izvući dobar rezultat.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak otkrio veliki problem otkazivanja utrka na Bliskom istoku

Igor TudorArne SlotLiverpoolTottenhamPremier Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike