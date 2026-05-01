Nepregledna kolona na A1 pred tunelom Brinje! Promet pojačan, bilo je i nesreća

Uoči produljenog vikenda, na više dionica autocesta u Hrvatskoj zabilježene su gužve i kolone, osobito u smjeru mora.

Na autocesti A1 ﻿pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 kilometra jer se tunel povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga, izvijestio je HAK.﻿

između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 kilometra.

Pojačan je promet na važnijim cestama te na većini graničnih prijelaza.

Dvije osobe teško ozlijeđene na A3

Nakon prometne nesreće autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Popovača i Kutina na 101. kilometru u smjeru Lipovca, kolona je u jednom trenutku bila duga 15 kilometara.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene dvije osobe. Vatrogasci DVD-a Stružec su po zaprimljenoj objavi u 17.39 sati izašli na teren i na mjestu nesreće zatekli osobni automobil koji je sletio u kanal uz autocestu. U vozilu su bile dvije osobe koje su ostale prikliještene. Vatrogasci su nakon izvida započeli tehničko spašavanje, a zbog stanja ozlijeđenih i otežanog pristupa djelomično su uklonili krov vozila kako bi ih sigurno izvukli.

Obje osobe uspješno su izvučene i predane djelatnicima hitne medicinske pomoći, a jedna je pripremljena za prijevoz helikopterom hitne medicinske službe. Intervencija se odvijala u iznimno teškim uvjetima, što je dodatno otežavalo spašavanje.