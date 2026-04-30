Pogledajte najbrži gol ikad u Konferencijskoj ligi, Rijekin 'krvnik' poražen

Nogometaši Crystal Palacea svladali su u prvoj polufinalnoj utakmici Konferencijske lige u gostima Šahtar s 3-1, dok je u drugom polufinalu Rayo Vallecano na svom travnjaku pobijedio Strasbourg s 1-0.

U Madridu je Rayo Vallecano slavio protiv francuskog Strasbourga pogotkom Brazilca Alemaoa iz 54. minute.

0 - Strasbourg n'a pas cadré le moindre tir ce soir face au Rayo Vallecano, une première pour le club cette saison en Ligue Conférence.



Son total de 0,21 xG est également le plus bas de sa campagne européenne 2025/26.



Španjolci su potpuno dominirali i propustili nekoliko prilika da slave s većom razlikom nad momčadi koja je izbacila Rijeku.

3+3 - Rayo Vallecano are the only team in the UEFA Conference League this season with more than one player with 3+ goals and 3+ assists: Álvaro García and Isi Palazón (three goals and three assists each). Electricity.#RayoVallecano ⚡#ConferenceLeague pic.twitter.com/IjB5C0ss7g — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2026

U Krakovu je premijerligaš Crystal Palace slavio s 3-1 protiv ukrajinskog Šahtara i napravio veliki korak ka prvom europskom finalu.

Šahtar je započeo s čak sedam Brazilaca, a poveli su Englezi već u prvoj minuti golom Senegalca Ismaila Sarra.Gol je pao nakon 21 sekunde i najbrži je u povijesti Konferencijske lige. Pogledajte ga OVDJE.

00:21 - Ismaïla Sarr's goal for Crystal Palace against Shakhtar Donetsk after 21 seconds is the earliest scored in UEFA Conference League history. Rapid. pic.twitter.com/oI2BX5dgop — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2026

Ukrajinci su izjednačili u 48. minuti pogotkom Olega Očeretka, no u 58. minuti Crystal Palace opet vodi, a zabio je Japanac Daichi Kamada.

Pobjedu Engleza potvrdio je Danac Jorgen Larsen u 86. minuti. Borna Sosa je ostao na klupi Engleza.

