PALACE SLAVIO /

Pogledajte najbrži gol ikad u Konferencijskoj ligi, Rijekin 'krvnik' poražen

Foto: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U Madridu je Rayo Vallecano slavio protiv francuskog Strasbourga pogotkom Brazilca Alemaoa

30.4.2026.
23:30
Nogometaši Crystal Palacea svladali su u prvoj polufinalnoj utakmici Konferencijske lige u gostima Šahtar s 3-1, dok je u drugom polufinalu Rayo Vallecano na svom travnjaku pobijedio Strasbourg s 1-0. 

U Madridu je Rayo Vallecano slavio protiv francuskog Strasbourga pogotkom Brazilca Alemaoa iz 54. minute.

Španjolci su potpuno dominirali i propustili nekoliko prilika da slave s većom razlikom nad momčadi koja je izbacila Rijeku. 

U Krakovu je premijerligaš Crystal Palace slavio s 3-1 protiv ukrajinskog Šahtara i napravio veliki korak ka prvom europskom finalu.

Šahtar je započeo s čak sedam Brazilaca, a poveli su Englezi već u prvoj minuti golom Senegalca Ismaila Sarra.Gol je pao nakon 21 sekunde i najbrži je u povijesti Konferencijske lige. Pogledajte ga OVDJE

Ukrajinci su izjednačili u 48. minuti pogotkom Olega Očeretka, no u 58. minuti Crystal Palace opet vodi, a zabio je Japanac Daichi Kamada

Pobjedu Engleza potvrdio je Danac Jorgen Larsen u 86. minuti. Borna Sosa je ostao na klupi Engleza. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
