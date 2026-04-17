FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MA, KOLIKO?! /

Zarade klubova su sulude! Razlike u nagradnom fondu ogrome, a točni iznosi milijuna će vas šokirati

Zarade klubova su sulude! Razlike u nagradnom fondu ogrome, a točni iznosi milijuna će vas šokirati
×
Foto: Manjit Narotra/imago sportfotodienst/Profimedia

Klub koji je najviše zaradio u EL-u može se mjeriti tek s klubom koji je bio 35. u grupnoj fazi LP-a

17.4.2026.
17:20
K.K.
Manjit Narotra/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sva tri UEFA-ina natjecanja stigla su pred samu završnicu. Očekuju nas polufinala, a uoči tog kraja sezone uvijek je zanimljivo i baciti pogled na zaradu klubova. 

Zarada je očekivano najveća u Ligi prvaka, a za njom slijedi Europska liga. Konferencijska liga očekivano dobiva 'mrvice' u odnosu na dva jača natjecanja, ali kada se stanje pogleda iz blizine, vidljivo je kako su razlike u nagradnom fondu zapravo - ogromne!

Aston Villa, kao vodeći klub na ljestvici nagradnog fonda EL-a, zaradio je 28 milijuna eura za plasman u polufinale s omjerom 11-0-1. Samo po sebi izgleda kao dosta dobra zarada, ali to je u stvarnosti manje novca od 35. momčadi po nagradnom fondu Lige prvaka - Pafosa (eliminiran u grupnoj fazi). 

- 30,5 milijuna eura Pafos (35.)

- 28,0 milijuna eura Aston Villa (1.)

Šahtar, vodeći na ljestvici nagradnog fonda KL-a, zaradio je 14,1 milijun eura za plasman u polufinale, što je manje novca od 24. momčadi po nagradnom fondu EL-a - Basela (eliminiran u grupnoj fazi). 

- 14,2 milijuna eura Basel (24.)

- 14,1 milijuna eura Šahtar (1.)

Liga PrvakaEuropska LigaKonferencijska LigaZarada
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike