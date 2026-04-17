Zarade klubova su sulude! Razlike u nagradnom fondu ogrome, a točni iznosi milijuna će vas šokirati
Klub koji je najviše zaradio u EL-u može se mjeriti tek s klubom koji je bio 35. u grupnoj fazi LP-a
Sva tri UEFA-ina natjecanja stigla su pred samu završnicu. Očekuju nas polufinala, a uoči tog kraja sezone uvijek je zanimljivo i baciti pogled na zaradu klubova.
Zarada je očekivano najveća u Ligi prvaka, a za njom slijedi Europska liga. Konferencijska liga očekivano dobiva 'mrvice' u odnosu na dva jača natjecanja, ali kada se stanje pogleda iz blizine, vidljivo je kako su razlike u nagradnom fondu zapravo - ogromne!
Aston Villa, kao vodeći klub na ljestvici nagradnog fonda EL-a, zaradio je 28 milijuna eura za plasman u polufinale s omjerom 11-0-1. Samo po sebi izgleda kao dosta dobra zarada, ali to je u stvarnosti manje novca od 35. momčadi po nagradnom fondu Lige prvaka - Pafosa (eliminiran u grupnoj fazi).
- 30,5 milijuna eura Pafos (35.)
- 28,0 milijuna eura Aston Villa (1.)
Šahtar, vodeći na ljestvici nagradnog fonda KL-a, zaradio je 14,1 milijun eura za plasman u polufinale, što je manje novca od 24. momčadi po nagradnom fondu EL-a - Basela (eliminiran u grupnoj fazi).
- 14,2 milijuna eura Basel (24.)
- 14,1 milijuna eura Šahtar (1.)
