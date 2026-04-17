Zarade klubova su sulude! Razlike u nagradnom fondu ogrome, a točni iznosi milijuna će vas šokirati

Sva tri UEFA-ina natjecanja stigla su pred samu završnicu. Očekuju nas polufinala, a uoči tog kraja sezone uvijek je zanimljivo i baciti pogled na zaradu klubova.

Zarada je očekivano najveća u Ligi prvaka, a za njom slijedi Europska liga. Konferencijska liga očekivano dobiva 'mrvice' u odnosu na dva jača natjecanja, ali kada se stanje pogleda iz blizine, vidljivo je kako su razlike u nagradnom fondu zapravo - ogromne!

Aston Villa, kao vodeći klub na ljestvici nagradnog fonda EL-a, zaradio je 28 milijuna eura za plasman u polufinale s omjerom 11-0-1. Samo po sebi izgleda kao dosta dobra zarada, ali to je u stvarnosti manje novca od 35. momčadi po nagradnom fondu Lige prvaka - Pafosa (eliminiran u grupnoj fazi).

- 30,5 milijuna eura Pafos (35.)

- 28,0 milijuna eura Aston Villa (1.)

Šahtar, vodeći na ljestvici nagradnog fonda KL-a, zaradio je 14,1 milijun eura za plasman u polufinale, što je manje novca od 24. momčadi po nagradnom fondu EL-a - Basela (eliminiran u grupnoj fazi).

- 14,2 milijuna eura Basel (24.)

- 14,1 milijuna eura Šahtar (1.)

💰 Differences in prize money across UEFA competitions are huge.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa, leaders of 🟠 UEL prize money ranking, have made €28m for making the Semifinal with 11-0-1 record.



This is less money than 35th ranked team in 🔵 UCL prize money - 🇨🇾 Pafos (eliminated in league…

