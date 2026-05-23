Pakleni dani pred nama: Hrvatsku udara toplinski val, evo koji dan će biti vrhunac

PA ZAR VEĆ? /

Početkom svibnja bilo je snijega, a sada, krajem mjeseca, temperature na jugu prelaze 30 stupnjeva.

Državni hidrometeorološki zavod zato je poslao posebno priopćenje u kojem navode kako će temperature i idućih dana biti iznad prosjeka. Ljeto bi također moglo biti vruće pa liječnici ponavljaju: važno je slušati preporuke.

Već prijepodne temperature su na pojedinim dijelovima obale prelazile 25 stupnjeva, a brojni građani i turisti iskoristili su sunčano vrijeme za odlazak na plaže. Naći parkirno mjesto uz more u nekim je sredinama bilo gotovo nemoguće, no uz visoke temperature liječnici upozoravaju da se sa suncem ne treba igrati.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Poseban oprez savjetuje se kroničnim bolesnicima, starijim osobama i djeci, koji su među najrizičnijim skupinama kada su u pitanju vrućine i moguće posljedice izlaganja suncu.

Damir Benac iz Rijeke kaže da se njegova obitelj pridržava osnovnih pravila zaštite od sunca.

„Mažemo je s kremicama i obavezno kapica i ako je jako sunce, pokupimo se kući. Ne budemo dugo na moru ako počne jako grijat.”

Ove skupine ljudi trebaju biti posebno oprezne

Upravo takvo ponašanje liječnici smatraju preporučljivim. Osim zaštite od sunca, važno je pratiti i moguće simptome koji mogu ukazivati na toplinski udar ili iscrpljenost organizma.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Senka Kajčić, upozorava na važnost dovoljnog unosa tekućine te prepoznavanja prvih znakova problema.

„Treba uzimati dovoljne količine tekućine. Ono što se može dogoditi, nekakve glavobolje, osjećaj slabosti, pretjeranog umora.”

Kako prepoznati toplinski udar?

Dodaje i kada je potrebno bez odgađanja potražiti liječničku pomoć.

„Značajne glavobolje koje ne prolaze, koja ima izuzetno visoku temperaturu, svaki poremećaj stanja svijesti. To su situacije u kojima treba obavezno zvati hitnu medicinsku službu.”

Prema prognozama, temperature će u narednim danima dodatno rasti te bi se mogle približiti 30 stupnjeva, dok se vrhunac toplinskog vala očekuje u utorak, kada bi u unutrašnjosti zemlje temperature mogle biti i više.

Visoke temperature posebno teško podnose oni koji rade na otvorenom. Semir Husanović iz Slovenije kaže da dobro zna koliko sunce može biti neugodno i štetno.

„Većinom kao umor, evo imam osip od sunca.”

Temperature idu prema 30 stupnjeva

Liječnici stoga preporučuju da se tijekom najvećih vrućina, između 11 i 17 sati, izbjegava boravak na otvorenom. Oni koji ipak odlaze na plaže trebali bi se pridržavati osnovnih savjeta – piti dovoljno vode, nositi zaštitu za glavu i koristiti kremu sa zaštitnim faktorom.

Fatima Hotilovac iz Rijeke kaže da se trudi izbjeći najveće vrućine i na plažu dolazi rano.

„Pijem, pijem, oo, sve ponesem od doma, u 8, nikoga nema, prvo prošetam lijepo, pijeskom radi cirkulacije.”

Jedni se štite, drugi riskiraju: 'Faktor? Nula'

No, nisu svi jednako oprezni. Verena Mišković iz Austrije priznaje da gotovo i ne koristi zaštitu od sunca.

„Od zaštite ništa, mogu pokazat šta imam. Imam samo ulje. Ovo je najbolje ulje za pocrnit., a faktor? Nula.”

Na komentar da je primjer kako se ne treba ponašati na suncu, kroz smijeh odgovara:

„Baš tako"

S druge strane, Matea Mišković kaže da je na vlastitoj koži osjetila koliko opekline od sunca mogu biti bolne pa danas bez zaštitnog faktora ne izlazi iz kuće.

„Meni je to važno: ne volim kad izgorim, boli me pa ne bi.”

Treba se paziti jer sezonska prognoza kaže da nas čeka ljeto toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova.