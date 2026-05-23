Rijeka je ovim golovima uzela tri boda za četvrto mjesto na kraju sezone

PIROVA POBJEDA /

Rijeka je u zadnjem kolu sezone SHNL-a dugo lomila otpor Gorice te ga je slomila s dva gola Amera Gojaka (66, 85) u drugom poluvremenu. Ta pobjeda Rijeci nije donijela napredak na ljestvici jer je u istom terminu Varaždin pobijedio Istru te zadržao treće mjesto na tablici, dok Rijeka završava sezonu kao četvrtoplasirana momčad lige s bodom manje od trećeplasiranih Varaždinaca.

Treći Varaždin je sezonu okončao sa 54 boda, a četvrta Rijeka sa 53. Oba će sastava sljedeće sezone igrati u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

