ČETVRTI MANDAT /

Janez Janša ponovno postao premijer: 'Ovo je važan korak da bi Slovenija bila uspješnija'

Janez Janša ponovno postaje premijer Slovenije. Odlučio je tako parlament tajnim glasanjem čime je čelnik Slovenske demokratske stranke započeo formiranje svoje četvrte vlade. Janšu su podržali zastupnici pet stranaka koje su prethodno potpisale i koalicijski sporazum i sada ima 15 dana da parlamentu predloži ministre nove. Podršku su im dali i zastupnici stranke Resnica, iako neće sudjelovati u Vladi. Više pogledajte u videu. 

 

 

23.5.2026.
17:06
RTL Danas
Janez JanšaSlovenijaPremijer
