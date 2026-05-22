FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRŽAVNI ZBOR IZABRAO /

Janez Janša dobio mandat za sastavljanje svoje čevrte vlade

Janez Janša dobio mandat za sastavljanje svoje čevrte vlade
×
Foto: Marko Vavpotic/F.A.Bobo/Pixsell/

Janšina četvrta vlada, ako se imenuje ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba

22.5.2026.
18:55
Hina
Marko Vavpotic/F.A.Bobo/Pixsell/
VOYO logo
VOYO logo

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog premijera s 51 glasom 'za' i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA.

Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Nakon što je izabran, Janša je u skladu s ustavom prisegnuo pred zastupnicima da će poštivati ​​ustavni poredak, djelovati po svojoj savjesti i svim silama raditi za dobrobit Slovenije.

Koalicijski sporazum

Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te strankom Demokrati, s kojima surađuju na formiranju nove vlade. Osim zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće ući u Janšinu vladu.

Spomenute stranke zajedno imaju 48 od 90 glasova u parlamentu, pa će Janša vjerojatno dobiti i podršku dvaju zastupnika nacionalnih manjina i još jednog zastupnika oporbe.

Janša je danas, među ostalim, najavio napore za dovršetak procesa demokratizacije i provedbu programa za državu prilika, blagostanja i pravde. Među temeljne suštinske prioritete koalicije uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janšina četvrta vlada, ako se imenuje ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba. Potonji, unatoč relativnoj pobjedi na izborima u ožujku, nije uspio ponovno sastaviti koaliciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Igra prijestolja u Ljubljani: Golobu se raspada koalicija, Janša vreba iz sjene! 

Janez JanšaSlovenijaIzbori
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike