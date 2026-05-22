Janez Janša dobio mandat za sastavljanje svoje čevrte vlade

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog premijera s 51 glasom 'za' i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA.

Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Nakon što je izabran, Janša je u skladu s ustavom prisegnuo pred zastupnicima da će poštivati ​​ustavni poredak, djelovati po svojoj savjesti i svim silama raditi za dobrobit Slovenije.

Koalicijski sporazum

Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te strankom Demokrati, s kojima surađuju na formiranju nove vlade. Osim zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće ući u Janšinu vladu.

Spomenute stranke zajedno imaju 48 od 90 glasova u parlamentu, pa će Janša vjerojatno dobiti i podršku dvaju zastupnika nacionalnih manjina i još jednog zastupnika oporbe.

Janša je danas, među ostalim, najavio napore za dovršetak procesa demokratizacije i provedbu programa za državu prilika, blagostanja i pravde. Među temeljne suštinske prioritete koalicije uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janšina četvrta vlada, ako se imenuje ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba. Potonji, unatoč relativnoj pobjedi na izborima u ožujku, nije uspio ponovno sastaviti koaliciju.

