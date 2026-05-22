Puno polemika izazvao je Tuchelov popis za Svjetsko prvenstvo

OTOK NEGODUJE /

4 dana nakon što je popis igrača za Svjetsko prvenstvo objavio Zlatko Dalić, danas je isto učinio njegov prvi protivnik – engleski izbornik Thomas Tuchel i itekako podigao prašinu.

Najviše polemike na Otoku izazvalo je nepozivanje Chelsejeve zvijezde Colea Palmera, a u SAD-u, Kanadu i Meksiko neće ići ni Liverpoolov Trent Alexander Arnold, kao ni Phil Foden iz Manchester Cityja. Bez poziva je ostao i stoper iz Manchester Uniteda – Harry Maguire za kojeg to vjerojatno znači kraj reprezentativne karijere.