Bielsa napušta klupu Urugvaja nakon Svjetskog prvenstva

Marcelo Bielsa je u četvrtak nagovijestio da možda neće ostati izbornik Urugvaja nakon srpnja, rekavši da njegov posao s momčadi završava Svjetskim prvenstvom.

"Naš posao završava Svjetskim prvenstvom", rekao je 70-godišnji Bielsa na događaju koji je organizirao Urugvajski nogometni savez.

Iako nije detaljnije objasnio svoje izjave, lokalni mediji izvijestili su da Argentinac neće nastaviti nakon što mu istekne trenutni ugovor na kraju svjetskog prvenstva koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

"Čudo je u sportskoj karijeri svakog profesionalca sudjelovati na Svjetskom prvenstvu", rekao je. "Zauvijek ću biti zahvalan Urugvaju što mi je omogućio da uživam u natjecanju poput Svjetskog prvenstva."

Bielsi je ovo treće svjetsko prvenstvo kao treneru nakon što je vodio Argentinu 2002. i s Čileom stigao do osmine finala u Brazilu 2014. godine.

Nakon uspješnog boravka u Leeds Unitedu, Bielsa je preuzeo Urugvaj 2023. godine nakon odlaska Diega Alonsa i vodio ga kroz kvalifikacije CONMEBOL-a te do trećeg mjesta na Copa Americi 2024. godine.

Urugvajska forma je u posljednje vrijeme bila nedosljedna, s remijima protiv Engleske i Alžira tijekom ožujskog reprezentativnog perioda, kao i porazom od 5-1 od SAD-a u studenom.

Urugvaj započinje Svjetsko prvenstvo 16. lipnja u skupini H protiv Saudijske Arabije prije nego što se suoče sa Zelenortskim Otocima (22. lipnja) i Španjolskom (27.lipnja).

