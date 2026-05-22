Pašalić će od sljedeće sezone nositi novi grb na dresu

Mario Pašalić legenda je Atalante. Ondje je već osam godina, a s klubom iz Bergama osvojio je Europsku ligu. No, od sljedeće sezone Atalantu i Pašalića čeka jedna velika promjena.

Riječ je, dakako, o već dugo najavljivanom novom grbu "Božice". Momčad koja će ovu sezonu najvjerojatnije završiti na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice objavila je kako će značajno pojednostaviti izgled svoga grba te maknuti "štit" oko kruga u kojem se nalazi silueta glave božice iz grčke mitologije po kojoj je klub dobio ime. Bit će to povratak korijenima za Atalantu, budući da su sličan grb već nosili od 1984. do 1993.