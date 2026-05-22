FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK KORIJENIMA /

Pašalić će od sljedeće sezone nositi novi grb na dresu

Pašalić će od sljedeće sezone nositi novi grb na dresu
×
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Atalanta je sličan grb već nosila od 1984. do 1993.

22.5.2026.
10:11
Sportski.net
www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mario Pašalić legenda je Atalante. Ondje je već osam godina, a s klubom iz Bergama osvojio je Europsku ligu. No, od sljedeće sezone Atalantu i Pašalića čeka jedna velika promjena.

Riječ je, dakako, o već dugo najavljivanom novom grbu "Božice". Momčad koja će ovu sezonu najvjerojatnije završiti na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice objavila je kako će značajno pojednostaviti izgled svoga grba te maknuti "štit" oko kruga u kojem se nalazi silueta glave božice iz grčke mitologije po kojoj je klub dobio ime. Bit će to povratak korijenima za Atalantu, budući da su sličan grb već nosili od 1984. do 1993.

AtalantaMario PašalićSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike