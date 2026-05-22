Alvaro Arbeloa objavio kakva je njegova budućnost

Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa, koji je u siječnju stigao kako bi zamijenio Xabija Alonsa, potvrdio je u petak da odlazi iz Kraljevskog kluba nakon posljednje utakmice sezone protiv Athletic Bilbaa u subotu u La Ligi.

Arbeloa, koji je igrao u Madridu između 2009. i 2016., a kasnije je tamo trenirao u mlađim kategorijama, rekao je da se nada da će ova utakmica biti "vidimo se kasnije", a ne zbogom.

🗣️ « 𝗠𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗨𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘𝗥 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗜-𝗠𝗘̂𝗠𝗘. » 🤍



Alvaro Arbeloa confirme son départ du Real Madrid à l'issue de la saison avant le match contre l’Athletic Bilbao. 👋



"Nadam se da je ovo samo oproštaj. Real Madrid je moj dom već 20 godina, u raznim ulogama. Ovo će biti moja posljednja utakmica na klupi ove sezone; ne znam hoće li biti posljednja u mom životu, jer nikad se ne zna. Ali pokušat ću uživati ​​u tome, nadajući se pobjedi“, rekao je Arbeloa na konferenciji za novinare.

O Arbeloinoj budućnosti na klupi se dosta nagađalo posljednjih dana, a očekuje se da će ga Jose Mourinho zamijeniti sljedeći tjedan.

Španjolac je rekao da neće raditi kao član Mourinhovog stožera ako portugalski izbornik bude imenovan za njegovog nasljednika.

"Mou ima fantastičan tehnički tim, ima dobre ljude oko sebe, ako dođe u Madrid, doći će sa svojom momčadi", rekao je Arbeloa. "Nema šanse da ću biti s njim. Onda, moja budućnost... od ponedjeljka ću razmišljati o tome."