KONAČNA ODLUKA /

Alvaro Arbeloa objavio kakva je njegova budućnost

Foto: Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia

Arbeloa je u Real Madridu već 20 godina

22.5.2026.
12:20
Hina
Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa, koji je u siječnju stigao kako bi zamijenio Xabija Alonsa, potvrdio je u petak da odlazi iz Kraljevskog kluba nakon posljednje utakmice sezone protiv Athletic Bilbaa u subotu u La Ligi.

Arbeloa, koji je igrao u Madridu između 2009. i 2016., a kasnije je tamo trenirao u mlađim kategorijama, rekao je da se nada da će ova utakmica biti "vidimo se kasnije", a ne zbogom.

"Nadam se da je ovo samo oproštaj. Real Madrid je moj dom već 20 godina, u raznim ulogama. Ovo će biti moja posljednja utakmica na klupi ove sezone; ne znam hoće li biti posljednja u mom životu, jer nikad se ne zna. Ali pokušat ću uživati ​​u tome, nadajući se pobjedi“, rekao je Arbeloa na konferenciji za novinare.

O Arbeloinoj budućnosti na klupi se dosta nagađalo posljednjih dana, a očekuje se da će ga Jose Mourinho zamijeniti sljedeći tjedan.

Španjolac je rekao da neće raditi kao član Mourinhovog stožera ako portugalski izbornik bude imenovan za njegovog nasljednika.

"Mou ima fantastičan tehnički tim, ima dobre ljude oko sebe, ako dođe u Madrid, doći će sa svojom momčadi", rekao je Arbeloa. "Nema šanse da ću biti s njim. Onda, moja budućnost... od ponedjeljka ću razmišljati o tome."

Alvaro ArbeloaReal MadridJose Mourinho
