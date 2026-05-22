Ovako je izgledala norijada bivše predsjednice Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osnovnu školu je završila u Rijeci, gdje je i upisala današnju Prvu riječku hrvatsku gimanziju. U gimnaziji ju je zainteresirao program školske razmjene sa SAD-om pa je četvrti razred odlučila završiti u Los Alamosu, gradu u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku.

S obzirom da danas maturanti diljem Hrvatske slave posljednji dan tog velikog srednjoškolskog poglavlja, prisjetili smo se kako je Kolinda govorila o svojoj norijadi za 24sata.

"Nekako se najviše sjećam kako smo išli u kino nekoliko puta dnevno, a i čini mi se da sam se tada najela sladoleda kao nikad u životu", rekla je svojedobno Grabar-Kitarović prisjetivši se kako se zabavljala s kolegama iz škole.

Noć prije ceremonije dodjele završnih diploma je s kolegama iz škole igrala različite igre, pjevala i svirala, a maturalnu večer proslavila je nešto drugačije nego u Hrvatskoj.

Američkim srednjoškolcima običaj je da svi zajedno večeraju pa je Grabar-Kitarović tada s prijateljima otputovala u obližnji gradić, Santa Fe, s prijateljima na večeru. Nakon večere svi su se vratili u Los Alamos, a zatim uputili na maturalni ples koji je završio tulumom kod prijateljice.