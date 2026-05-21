Kolinda Grabar Kitarović ekskluzivno nakon Matešine ostavke: 'Ja nasljednica? Nema šanse'

Još jučer je Zlatko Mateša opušteno došao na saborski odbor za sport i ustvrdio da su sredstva, koja je skijaški savez primao od olimpijskog odbora, korištena zakonito. Da bi danas podnio ostavku, kako je priopćio, iz moralne odgovornosti. Poslao je poruku i istražiteljima.

"Smatram nužnim da institucije detaljno preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava, u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima", kazao je.

O Matešinoj ostavci za RTL Danas oglasila se i članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj Kolinda Grabar Kitarović.

"Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo", kazala je ekskluzivno za RTL Danas.

'Neću zamijeniti Matešu'

Poručila je kako ne bježi od odgovornosti, no smatra da u ovoj priči nije bitan samo HOO, već i rad drugih službi.

"Mislim da ipak i neke druge službe u RH trebaju promatrati nečiju imovinu, pretpostavljam da se plaćaju porezi kad se kupuju kuće. I razmišljati o tome je li razmjerno s primanjima te osobe", dodala je.

Nije htjela komentirati je li Mateša loše vodio Olimpijski odbor te naglasila kako je članica Vijeća po funkciji.

"Nisam predstavnica Hrvatske niti me Hrvatska predstavljala kao članicu niti me Hrvatka birala. Izabrana sam u Međunarodnom olimpijskom odboru kao nezavisna članica. Međutim, jesam članica vijeća po funkciji. I to je činjenica", ističe Grabar Kitarović.

Osvrnula se i na špekulacije da se namjerava kandidirati za predsjednicu HOO-a i jasno to demantirala te poručila da je zadovoljna onime što sada radi. "Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse", poručila je.