HGSS otkriva s kakvim se izazovima suočavaju u potrazi kod Lokruma: 'Dubine su velike'

OPSEŽNA AKCIJA /

Treći je dan potrage za 26-godišnjim ronilačkim instruktorom nestalim s vanjske strane otoka Lokruma tijekom ronilačke ture. Akcija traganja nastavljena je punim intenzitetom, u koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci.

Uz površinsko, u podmorskom traganju angažirani su ronioci HGSS-a i Pomorske policije Dubrovnik, članovi lokalnih ronilačkih klubova, a u upotrebi su i podmorski dronovi. Teren se pretražuje i iz zraka.

'Potraga iz zraka je učinjena uz pomoć MORH-a letjelicom Pilates, ona je obuhvatila područje od Cavtata zapadno, znači Kalamata, grebeni. A ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage", kaže lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik Mato Kekez.

Kakvo je stanje na terenu?

Potragu prati reporter Boris Mišević, koji je razgovarao s glasnogovornikom HGSS-a Petrom Prpićem.

Doznajemo da nema napretka u smislu pronalaska osobe koja se traži, ali ima napretka jedino u površini pretraženog podmorja. Akcija je opsežna, tehnički zahtjevna, dubine su velike i tehnička spremnost ronioca mora biti na visokoj razini.

Prpić kaže da je HGSS uključen od početka, a potragu vodi Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru i Lučka kapetanija. Tu su i pomorska policija, vojska, vatrogasci, carina, pretraženo veliko područje i sutra se nastavlja s radom.

'U dogovoru s Lučkom kapetanijom, mi smo u potrazi uključili i naše specijalističke timove, speleo ronioce koji inače rone u zahtjevnim objektima, upravo zbog velikih dubina i jakih struja, koja se nalaze tamo', otkrio je Prpić.

